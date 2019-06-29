Футбол
«Челси» выкупил у «Реала» Матео КовачичаРИА Новости 12:17
Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич перешел из мадридского "Реала" в лондонский "Челси" на постоянной основе, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба. Ковачич летом прошлого года был арендован "Челси" у "Реала" с возможностью выкупа всех спортивных прав на игрока.
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