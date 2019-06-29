Футбол

«Челси» выкупил Ковачича у «Реала»Спорт-Экспресс вчера в 12:07

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич перешел в "Челси", сообщает официальный сайт мадридского клуба. В минувшем сезоне 25-летний хорват выступал за "синих" на правах аренды. Контракт Ковачича с "Челси" рассчитан на 5 лет.
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Матео Ковачич: Мне понравилось выступать за «Челси»

Советский спортвчера в 15:50

«Челси» выкупил у «Реала» контракт Ковачича

Sport24.ruвчера в 12:20

«Реал» объявил о переходе Ковачича в «Челси»

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«Челси» выкупил Ковачича у «Реала»

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«Челси» выкупил Ковачича у «Реала»

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«Реал» объявил о переходе игрока в «Челси»

Газета.Ruвчера в 13:04

Матео Ковачич продолжит выступать за «Челси»

Все про Спорт рувчера в 15:10
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
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Эксперты назвали ТОП-10 самых доступных автомобилей.
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Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
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Forbes составил рейтинг самых выгодных российских франшиз

Наиболее выгодной российский франшизой является сеть детских садов Sun School. Об этом сообщается в новом рейтинге журнала Forbes.
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GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
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Воду откачали из 453 домов в затопленных районах Иркутской области

За сутки в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах специалисты осмотрели 516 домов, еще 453 дома освободили от воды, очистили 1304 подворья, с помощью мотопомп откачали воду с 795 подворий (около 1000 куб. метра), сообщает 2 июля пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Роскачество проверило мультизерновой хлеб

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
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Трамп назвал условие вывода войск США из Афганистана

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В Москве уборщица прогнала белого медведя веником

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Происшествия

В иркутском наводнении сыграла роль «вековая» дамба

Количество погибших во время наводнения в Иркутской области возросло до 12.
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Происшествия

19-летняя екатеринбурженка уехала отдыхать на озеро и пропала в лесу

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Эксперты назвали самые экзотические авиамаршруты года

Эксперты сервиса бронирования и покупки билетов Туту.ру составили рейтинг самых экзотических авиационных маршрутов первой половины 2019 года.
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Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО

Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
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Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
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Врач роддома обвиняется в убийстве младенца

Как сообщает СК РФ, следователи установили, что в ноябре 2018 года женщина родила недоношенного ребенка в роддоме №4 Калининградской области.
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Кравчук призвал власти Украины к прямому диалогу с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что минский процесс — неэффективный вид переговоров.
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Туристы назвали самые бесполезные вещи для отпуска

Еще одной бесполезной вещью в туристических чемоданах является большая аптечка, за нее тоже проголосовали 9%. В большинстве случаев она совершенно не понадобится и только займет много места, но при этом не стоит полностью отказываться от лекарств, некоторые из них все-таки необходимо взять, исходя из собственного опыта и знаний о своем здоровье.
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Недвижимость

Квартиры россиян станут дороже

Вторичное жилье в России может в ближайшие два года прибавить в цене 10-15 процентов, говорится в материалах компании «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 01:27
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Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Обновлено вчера в 18:28
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На Кипре упала российская ракета

Обновлено вчера в 07:17
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В ЕС назвали условия для возобновления торговых отношений с Россией

Евросоюз может возобновить торговые отношения с РФ после выполнения Минских договоренностей.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке

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Навального арестовали на 10 суток

Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 12:43
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Глава Apple назвал абсурдом статью WSJ о причинах ухода Джонатана Айва

Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук раскритиковал статью газеты The Wall Street Journal, в которой утверждается, что главный дизайнер Джонатан Айв был недоволен главой компании.
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Счетная палата оценила объемы замороженных бюджетных строек в России

Среди регионов лидерами по объему замороженных строек стали Ямало-Ненецкий автономный округ (приостановлено или законсервировано возведение объектов на 21 млрд рублей), Челябинская область (15 млрд) и Республика Кабардино-Балкария (6,3 млрд).
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Росавтодор в 2019 году приступит к разработке нового государственного стандарта для светофоров.
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Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»

Кононов – часть большого плана Федуна Кононов жестко отстаивает свою позицию – Вы доверяете Кононову.
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В Приморье собаки загрызли сторожа

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Тарифы ЖКХ в России повысят с 1 июля

Тарифы ЖКХ в России с 1 июля проиндексируют на 2,4% к январю 2019 года, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.
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Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
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