Футбол

«Челси» выкупил Ковачича у «Реала»Евро-футбол.ру 12:14

"Челси" выкупил у "Реала" контракт полузащитника Матео Ковачича. Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, Ковачич поставил подпись под контрактом сроком на 5 лет. Выступая за "Челси" на правах аренды в сезоне 2018/19, Ковачич провёл 51 матч и оформил 2 результативных паса.
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Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
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