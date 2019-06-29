"Челси" выкупил у "Реала" контракт полузащитника Матео Ковачича. Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, Ковачич поставил подпись под контрактом сроком на 5 лет. Выступая за "Челси" на правах аренды в сезоне 2018/19, Ковачич провёл 51 матч и оформил 2 результативных паса.

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