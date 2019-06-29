Футбол
«Челси» выкупил Ковачича у «Реала»Евро-футбол.ру вчера в 12:14
"Челси" выкупил у "Реала" контракт полузащитника Матео Ковачича. Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, Ковачич поставил подпись под контрактом сроком на 5 лет. Выступая за "Челси" на правах аренды в сезоне 2018/19, Ковачич провёл 51 матч и оформил 2 результативных паса.
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Общество
В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства
"К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
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Причиной отмены рейсов в Чехию стали условия пролета над Сибирью
Причиной ограничений на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов, сообщил РБК источник в правительстве.
Обновлено в 02:59
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Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 6 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 9 копеек и составил 71,15 рубля.
Обновлено в 03:03
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Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
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Обновлено в 04:34
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Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
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Чиновники Башкирии ответили за срыв программы ремонта подъездов
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Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу
Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено в 00:54
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Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
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Анастасия Решетова выбрала место для родов
«Роды запланированы на начало сентября и пройдут в одной из лучших клиник в Москве», — сообщили в окружении Решетовой.
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В Турции не исключили размещения С-400 на границе с Сирией
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре будут осуществлены в течение 10 дней.
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Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
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Николай Басков тяжело переживает смерть отца
В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
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Названы кандидаты на роль Элвиса Пресли
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Экономика
В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России
Ущерб экономики Грузии от введенного временного запрета на полеты из России и снижения турпотока может достичь 2,5 млрд лари.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Суд вынес приговор члену банды убийц с трассы М4 «Дон»
Участнику банды убийц с трассы М4 "Дон" Хазратхону Додохонову вынесли обвинительный приговор за попытку побега из здания Мособлсуда летом 2017 года.
Обновлено в 04:24
Общество
Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля
Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Обновлено в 03:54
Общество
Большинство россиян хотят работать после выхода на пенсию
Федеральная служба по труду и занятости провела социологическое исследование, в результате которого выяснилось, что более половины россиян — 56,3% — планируют работать после достижения пенсионного возраста, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 16:41
Технологии
В Арктику отправляется первый круизный лайнер на аккумуляторах
Позднее в этом году флот Hurtigruten пополнится вторым гибридным круизным лайнером, у которого будет вдвое более емкая аккумуляторная батарея по сравнению с батареей Roald Amundsen.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Трамп пообещал показать танки в Вашингтоне на День независимости США
Использование военной техники может обойтись властям в крупную сумму, указало издание, отметив, что час полета F-35 обходится в $30 тыс. Трамп, занявший пост президента 20 января 2017 года, уже несколько раз заявлял о намерении организовать в Вашингтоне в День независимости парад с участием военной техники, подобный тому, что проводится ежегодно 14 июля в Париже на Елисейских полях.
Обновлено в 01:43
Политика
В центре Харькова установлены виселицы
Харьковские неонацисты установили импровизированные виселицы в центре города, на которых повесили чучела сторонников возвращения имени маршала Жукова проспекту.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол
«МЮ» согласовал контракт с игроком «Спортинга»
Контракт Фернандеша рассчитан до середины 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.
Обновлено в 03:40
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Политика
Назначен новый руководитель саратовского отделения Пенсионного фонда
Как подчеркнул Алексей Иванов, у Егоровой большой опыт работы в системе оказания гражданам социально значимых госуслуг (занимала пост заместителя управляющего саратовского отделения ПФР - авт.).
Обновлено в 02:55
Экономика
Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда
В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.
Обновлено в 04:29