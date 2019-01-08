Футбол

«Челси» временно заблокировал переход Фабрегаса в «Монако»
Sportbox.RU
05:46

Руководство английского «Челси» не спешит расставаться с полузащитником Сеском Фабрегасом, которым активно интересуется «Монако». Директор «Челси» Марина Грановская временно заблокировала эту сделку, так как английский коллектив срочно ищет замену испанцу.
Sportbox.RU05:46

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Ищут замену: «Челси» временно заблокировал переход Фабрегаса в «Монако»

NewInform06:28

Фабрегас согласовал трехлетний контракт с «Монако». «Челси» не отпускает испанца

Спорт-Экспресс05:59

«Челси» не отпустит Фабрегаса в «Монако», пока не найдет замену

Sport24.ru05:55

«Челси» временно заблокировал переход Фабрегаса в «Монако»

Матч ТВ05:46

«Челси» временно заблокировал переход Фабрегаса в «Монако»

Sportbox.RU05:46

Фабрегас согласовал с «Монако» контракт на 3,5 года. «Челси» заморозил сделку, пока не найдет замену

Sports.ru05:39
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Футбол

Агент Ригони: «Игрок возвращается в „Зенит“. Это официально»

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Фергюсон выступил с речью перед игроками «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон произнес мотивирующую речь перед командой, сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Sun.
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Агент полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза заявил, что руководство клуба до сих пор не начало переговоры о продлении контракта с его подопечным.
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Сеск Фабрегас
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Испании. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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