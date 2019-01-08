Футбол
Руководство английского «Челси» не спешит расставаться с полузащитником Сеском Фабрегасом, которым активно интересуется «Монако». Директор «Челси» Марина Грановская временно заблокировала эту сделку, так как английский коллектив срочно ищет замену испанцу.
Sportbox.RU05:46
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Футбол
Агент Ригони: «Игрок возвращается в „Зенит“. Это официально»
Футбольный агент Хуан Круз Ольер, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, подтвердил досрочное возвращение игрока из «Аталанты».
Обновлено в 06:22
Футбол
Боккетти останется в «Спартаке»
Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти заявил, что не намерен уходить из команды. Конечно, я остаюсь в «Спартаке».
Обновлено в 02:34
Футбол
«Ливерпуль» выбыл из розыгрыша Кубка Англии
Футболисты "Вулверхэмптона" обыграли "Ливерпуль" в третьем раунде Кубка Англии и вышли в 1/16 финала.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Маурисио Перейра заявил, что летом покинет «Краснодар»
Обновлено в 05:30
Футбол
Глушаков пообщался с болельщиками «Спартака» перед медосмотром
Как сообщает корреспондент Sport24 Матвей Капускин, перед прохождением обследования Глушаков пообщался с болельщиками и согласился сделать с ними несколько фотографий на фоне баннера «Спартака».
Обновлено в 03:23
Футбол
AS: «Реал» хочет арендовать Пёнтека
Как сообщает со ссылкой на радиостанцию Onda Madrid, «галактикос» заинтересованы в переходе нападающего «Дженоа» и сборной Польши Кшиштофа Пёнтека.
Обновлено в 02:01
Футбол
Вальверде не рассчитывает на Мунира в «Барселоне»
Обновлено в 05:25
Футбол
Кубок африканских наций 2019 года пройдет в Египте
Кубок африканских наций проводится с 1957 года, Египет принимал соревнования трижды (1974, 1986, 2006 гг). Египетская сборная имеет наибольшее число титулов - семь.
Обновлено в 06:36
Футбол
СМИ назвали условия, при которых Моуринью возглавит «Реал»
Как сообщает 101 Great Goals, Моуринью общался с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом и высказал свою готовность вернуться в «Реал» при выполнении двух условий: чтобы клуб зимой приобрёл сначала центрального полузащитника, а затем усилил атаку новым форвардом.
Обновлено в 06:27
Футбол
«Сток Сити» отправил в отставку главного тренера
«Сток Сити» расторг контракт с 44-летним главным тренером Гари Роуэттом.
Обновлено в 06:18
Футбол
«Оренбург» проведет два матча на сборе в Белеке
Сообщается, что оренбуржцы проведут две контрольных встречи, 18 и 21 января, с румынскими «Астрой» и «Ботошани».
Обновлено в 04:47
Футбол
Фергюсон выступил с речью перед игроками «Манчестер Юнайтед»
Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон произнес мотивирующую речь перед командой, сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Sun.
Обновлено в 03:30
Футбол
«Ливерпуль» отдал Эджариа в аренду «Редингу»
Полузащитник «Ливерпуля» Ови Эджариа перешел в «Рединг». Клубы согласовали аренду 21-летнего англичанина на полгода.
Обновлено в 02:18
Футбол
У Тони Крооса диагностирован разрыв мышцы левой ноги
В медицинском отчете сообщается, что у 29-летнего немца диагностирован разрыв второй степени приводящей мышцы левой ноги.
Обновлено вчера в 14:08
Футбол
Агент Фернандеша: «Ничего нового, но Мануэл будет отрабатывать контракт с „Локомотивом“»
Агент полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза заявил, что руководство клуба до сих пор не начало переговоры о продлении контракта с его подопечным.
Обновлено в 06:01