Футбол
«Челси» вошёл в историю футболаSport.ru 17:29
Столичный "Челси", обыграв чешскую "Славию" со счётом 4-3 и выйдя в полуфинал Лиги Европы, вошёл в историю мирового футбола как первый английский коллектив, сумевший добиться одиннадцати побед в рамках одного еврокубка.
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