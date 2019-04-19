Футбол

«Челси» вошёл в историю футболаSport.ru 17:29

Столичный "Челси", обыграв чешскую "Славию" со счётом 4-3 и выйдя в полуфинал Лиги Европы, вошёл в историю мирового футбола как первый английский коллектив, сумевший добиться одиннадцати побед в рамках одного еврокубка.
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Сарри: «Я очень, очень счастлив. Выйти в полуфинал еврокубка — крайне важно для „Челси“»

Sport24.ru17:41

Маурицио Сарри: Хотим выиграть Лигу Европы, но прекрасно понимаем, что это будет сложно

Советский спорт17:52

Маурицио Сарри: «„Челси“ очень плохо начал второй тайм»

Спорт-Экспресс17:49

Сарри впервые в карьере вывел команду в полуфинал еврокубка

Матч ТВ18:48

Сарри впервые в карьере вышел в полуфинал еврокубков

Чемпионат18:30

«Челси» вошёл в историю футбола

Sport.ru17:29

Маурицио Сарри: «Я выиграл 18 из 22 матчей ЛЕ, но меня считают тренером, не соответствующим уровню еврокубков»

Sports.ru18:03
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
Политика

Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»

Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Политика

Зеленский представил членов своей команды

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил членов своей команды и рассказал, какие должности они займут в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено в 15:28
Общество

В Хомутово специалисты походили по газонам, чтобы заснять на них автомобили

На днях специалисты департамента общественной безопасности и контроля и представители отдела по управлению территорией посетили военный городок в Хомутово.
Обновлено в 17:58
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Политика

Глава МИД Сербии рассказал о взаимоотношениях с РФ

"Сербия старается стать членом Евросоюза, но это не значит, что она должна забывать о традиционных отношениях с такими друзьями, как Россия", - подчеркнул Дачич.
Обновлено в 19:11
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
Обновлено в 02:45
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга

«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено в 14:53
Авто

Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Футбол

Определились полуфиналисты Лиги Европы

Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:58
Армия и оружие

AFP: в Пентагоне подтвердили, что КНДР 17 апреля испытала оружие

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан подтвердил, что 17 апреля КНДР проводила испытание оружия.
Обновлено в 16:11
Политика

Николай Патрушев проведет выездное совещание в Махачкале

В пятницу, 19 апреля, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет выездное совещание в столице Дагестана.
Обновлено в 12:53
Общество

Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы

Обновлено в 09:30
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой

29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Кино

Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо сына

Всего несколько месяцев назад звезда шоу «Орел и решка» впервые стала мамой. Телеведущая старается не показывать лицо новорожденного.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Наркоторговец прятал кокаин в могилах на кладбище в Риме

Полицейские взяли с поличным наркоторговца, спрятавшего в одном из захоронений на кладбище «Верано» 110 тысяч готовых к продаже, аккуратно расфасованных доз кокаина.
Обновлено в 09:13
Происшествия

В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета

Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Актер Виталий Абдулов познакомился с предполагаемой внебрачной дочерью

Обновлено в 13:43
Общество

На майские за город: Tele2 рассказала, что взять с собой для хорошего отдыха

Близятся одни из самых ожидаемых «каникул» – майские праздники.
Обновлено в 09:58
Политика

В США опубликовали доклад Мюллера

Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено в 12:30
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Транспорт

Минтранс меняет систему подготовки водителей

Минтранс меняет систему подготовки водителей Минтранс предложил провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов.
Обновлено в 18:39
Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 16:07
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе и вреде кефира

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, кому и в каком количестве необходимо употреблять кефир.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

На вдову Марьянова подали в суд

На Ксению Бик подал в суд загадочный однофамилец. Вдова Дмитрия Марьянова выступит ответчиком в деле о наследстве актера.
Обновлено в 03:04
Авто

Компания Renault представила квадратный фургон EZ-Flex

Производитель автомобилей Renault представил коммерческий автомобиль EZ-FLEX.
Обновлено в 04:58
Здоровье

Четырехмесячного Мурада спасет многоэтапная хирургия

Зинаида кладет четырехмесячного сына на колени и начинает делать с ним зарядку: синхронно сгибает и разводит в стороны руки мальчика.
Обновлено в 18:39
Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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