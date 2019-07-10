Лондонский «Челси» встречался с дублинским «Богемиансом» в первом матче под руководством Фрэнка Лэмпарда. Встреча носила товарищеский характер и завершилась вничью со счётом 1:1. «Челси» удалось выйти вперёд уже на 8-й минуте матча: отличился нападающий Миши Батшуайи.

«Челси» не смог выиграть первый матч под руководством Лэмпарда

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