Футбол
«Челси» в первом матче Лэмпарда сыграл вничью с «Богемианом»ProstoProSport 16:42
«Челси» не смог победить ирландский «Богемиан» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет на 8-й минуте открыл форвард «синих» Миши Батшуайи.
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