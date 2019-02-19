Футбол

«Челси» уволит наставника в случае проигрыша в финале Кубка ЛигиГазета.Ru 12:47

Челси — Манчестер Юнайтед
0 – 2
Матч завершён
Кубок Англии, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
15′
Неманья Матич
21′
Эшли Янг
31′
Андер Эррера
45′
Поль Погба
Педро Родригес
Виллиан
58′
Антонио Рюдигер
60′
Н'Голо Канте
65′
Матео Ковачич
Росс Баркли
71′
73′
Ромелу Лукаку
Алексис Санчес
76′
Хуан Мата
Андреас Перейра
Сесар Аспиликуэта
Давиде Цаппакоста
82′
90′+3′
Маркус Рэшфорд
Скотт Мактомини
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри в ближайшее время может остаться без работы. Руководство "аристократов" отправит итальянца в отставку, если команда уступит "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги, информирует The Guardian.
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