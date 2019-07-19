Футбол
«Челси» уступил японскому «Кавасаки» в товарищеском матчеProstoProSport 09:32
Лондрнский «Челси» потерпел поражение в товарищеском матче в Японии от местного «Кавасаки Фронтале». Единственный гол в ворота Вилли Кабальеро забил на 86-й минуте бразильский форвард Леандро Дамиао.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:26, Вашингтон
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
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Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
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В Великобритании выбрали самую популярную песню XXI века
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Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
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Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
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Происшествия
В Нигерии мужчина забрался на крыло самолета при взлете
Мужчина проник на летное поле в аэропорту нигерийской столицы Лагос и попытался забраться на пассажирский самолет, который ожидал разрешение на взлет.
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Происшествия
В Китае два человека погибли при взрыве на газоперерабатывающем заводе
Два человека погибли, 18 пострадали и еще 12 пропали без вести в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в китайской центральной провинции Хэнань в пятницу, сообщает Центральное телевидение КНР.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Дезертир с гранатой задержан у здания Рады
В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке.
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Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Обновлено в 20:17
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила разместить США войска
Обновлено в 21:45
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Здоровье
Минздрав разработал медкарту пациента с ВИЧ
Минздрав разработал медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая должна способствовать лучшему сбору статистических данных и учету людей с ВИЧ в стране.
Обновлено в 03:05
Здоровье
В координационный совет ФФОМС войдут пациенты и страховщики
«Прием граждан будут вести высококвалифицированные медиаторы, которые уже начали специализированную подготовку с помощью страховых компаний», – пояснила Стадченко и выразила уверенность, что благодаря работе медиаторов граждане смогут лучше узнать свои права и возможности по применению полиса ОМС, а в стране резко сократится число обращений в суд.
Обновлено в 09:31
Политика
Украинский министр назвал «цирком» новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено в 20:32
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Авто
«КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5
«КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.
Обновлено в 12:30
Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Обновлено в 10:50
Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами
Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 15:52
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
По данным правоохранительных органов, заключенный контракт не был выполнен полностью, хотя в 2016 году завод все же начал работать.
Обновлено в 20:15
Космос
Японские астрономы не нашли следов инопланетян на Земле
Астрономы из Японии, занимающиеся поисками внеземных цивилизаций, не обнаружили признаков, которые свидетельствуют о пребывании на Земле инопланетян.
Обновлено в 08:17
Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Исследователи обнаружили связь между употреблением ста миллилитров содержащего сахар напитка, включая 100% фруктовый сок, и повышением риска развития онкологии на 18% и рака груди на 22%.
Обновлено в 19:48
Происшествия
Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге
Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.
Обновлено в 09:42
Космос
Астронавт назвал лысых более приспособленными для космоса
Лысая голова является серьезным конкурентным преимуществом для кандидатов в космонавты, заявил итальянский астронавт Лука Пармитано.
Обновлено в 19:16
Экономика
Минтруд не планирует повышать пособие по безработице в 2020 году
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России размеры минимальной и максимальной величин пособия для граждан, признанных безработными, выросли с 850 до 1,5 тыс. рублей и с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей соответственно.
Обновлено в 06:09
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Американская компания Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона "Ведьмака".
Обновлено в 18:46
Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 01:52
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:34