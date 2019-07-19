Лондрнский «Челси» потерпел поражение в товарищеском матче в Японии от местного «Кавасаки Фронтале». Единственный гол в ворота Вилли Кабальеро забил на 86-й минуте бразильский форвард Леандро Дамиао.

Энергетика Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо «С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.

Авто Эффектные спорткупе всего за 500 000 рублей Soarer не устареет никогда; даже на фоне «сестрёнки» Supra это гранд-купе не теряет спортивного «моджо».

Здоровье Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.

Происшествия В Нигерии мужчина забрался на крыло самолета при взлете Мужчина проник на летное поле в аэропорту нигерийской столицы Лагос и попытался забраться на пассажирский самолет, который ожидал разрешение на взлет.

Происшествия В Китае два человека погибли при взрыве на газоперерабатывающем заводе Два человека погибли, 18 пострадали и еще 12 пропали без вести в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в китайской центральной провинции Хэнань в пятницу, сообщает Центральное телевидение КНР.

Происшествия Дезертир с гранатой задержан у здания Рады В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке.

Наука Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.

Здоровье Минздрав разработал медкарту пациента с ВИЧ Минздрав разработал медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая должна способствовать лучшему сбору статистических данных и учету людей с ВИЧ в стране.

Здоровье В координационный совет ФФОМС войдут пациенты и страховщики «Прием граждан будут вести высококвалифицированные медиаторы, которые уже начали специализированную подготовку с помощью страховых компаний», – пояснила Стадченко и выразила уверенность, что благодаря работе медиаторов граждане смогут лучше узнать свои права и возможности по применению полиса ОМС, а в стране резко сократится число обращений в суд.

Политика Украинский министр назвал «цирком» новый указ Зеленского Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.

Происшествия СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.

Авто «КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5 «КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.

Политика Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Происшествия СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400 По данным правоохранительных органов, заключенный контракт не был выполнен полностью, хотя в 2016 году завод все же начал работать.

Космос Японские астрономы не нашли следов инопланетян на Земле Астрономы из Японии, занимающиеся поисками внеземных цивилизаций, не обнаружили признаков, которые свидетельствуют о пребывании на Земле инопланетян.

Наука Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном Исследователи обнаружили связь между употреблением ста миллилитров содержащего сахар напитка, включая 100% фруктовый сок, и повышением риска развития онкологии на 18% и рака груди на 22%.

Происшествия Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.

Космос Астронавт назвал лысых более приспособленными для космоса Лысая голова является серьезным конкурентным преимуществом для кандидатов в космонавты, заявил итальянский астронавт Лука Пармитано.

Экономика Минтруд не планирует повышать пособие по безработице в 2020 году Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России размеры минимальной и максимальной величин пособия для граждан, признанных безработными, выросли с 850 до 1,5 тыс. рублей и с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей соответственно.

Кино Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака» Американская компания Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона "Ведьмака".

Общество Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.