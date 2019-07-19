Футбол

«Челси» уступил японскому «Кавасаки» в товарищеском матчеProstoProSport 09:32

Лондрнский «Челси» потерпел поражение в товарищеском матче в Японии от местного «Кавасаки Фронтале». Единственный гол в ворота Вилли Кабальеро забил на 86-й минуте бразильский форвард Леандро Дамиао.
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