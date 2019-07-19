Футбол
«Челси» уступил «Кавасаки» в товарищеском матчеМатч ТВ 07:56
Японский «Кавасаки» в товарищеском матче обыграл лондонский «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в концовке матча забил Леандро дос Сантос Дамиао.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:36, Вашингтон
Политика
The National Interest (США): могут ли Россия и Америка избежать новой гонки ядерных вооружений? (The National Interest)
Делегации Соединенных Штатов и России планируют встретиться в Женеве в середине июля 2019 года для начала обсуждения возможного продолжения действия нового Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, одного из наиболее важных соглашений в области контроля над вооружениями, который предусматривает ограничение размера и мощности американского и российского ядерных арсеналов.
Обновлено в 06:11
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Суд опроверг развод бывшего короля Малайзии и «Мисс Москва»
По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления завершилась 1 июля.
Обновлено в 05:19
Происшествия
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Футбол
РПЛ учредила новые индивидуальные награды по итогам сезона
Российская премьер-лига (РПЛ) учредила новые индивидуальные награды, которые будут впервые вручены по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок
Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Политика
Путин пообещал мальчику из Тулуна машину с пультом управления
Владимир Путин в пятницу прилетел в Тулун, один из городов наиболее пострадавших в Иркутской области от наводнения.
Обновлено в 05:32
Здоровье
Медики назвали малоизвестные симптомы диабета
Помогут определить опасность на ранней стадии некоторые малоизвестные симптомы, которые редко связывают с диабетом.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Самолет Utair вынужденно сел в Екатеринбурге
Летевший из Самары в Сургут самолет Boeing 737 вынужденно сел в Екатеринбурге. Что именно стало причиной, не уточняется.
Обновлено в 00:09
Путешествия
Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы
Туристы, отдохнувшие на курортах Краснодарского края и не желавшие оплатить курортный сбор, начали получать штрафы.
Обновлено вчера в 13:45
Технологии
S7 Airlines увеличила перевозки пассажиров за 1 полугодие на 14,2%
За январь-июнь 2019 года авиакомпании группы S7 перевезли 8 157 908 пассажиров, на 14,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает компания.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале.
Обновлено в 00:32
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ягоды
Эксперты Роскачества и Ягодного союза рассказали, как выбрать крыжовник, малину, ежевику, смородину, голубику, а также о том, как ягоды правильно мыть и хранить.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Дело возбуждено после гибели женщины в Измайловском парке
Уголовное дело возбуждено после смерти женщины в Измайловском парке, причиной которой стал наезд неизвестного на летних лыжах.
Обновлено в 04:22
Политика
Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве первого шага Киев готов обменять удерживаемого на Украине журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова.
Обновлено в 03:19
Политика
Священник изгнал духов тьмы в конгрессе США
Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями "изгнал" духов тьмы.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Звезда «Дом-2» Анастасия Лисова решилась на ринопластику в Турции
Анастасия Лисова опубликовала в Instagram короткое видео, снятое через несколько часов после сделанной ринопластики.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 19:57
Общество
Беглов пообещал закрыть крыши домов Петербурга для туристов
Обновлено в 06:14
Происшествия
Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве
В Москве в квартире гей-пары, воспитывающей детей, прошли обыски.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Задушивший ученицу инструктор автошколы задержан в Архангельске
В Архангельске задержали 49-летнего инструктора автошколы, который подозревается в убийстве 20-летней ученицы после отказа в интимной близости.
Обновлено в 05:37
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Около Афин произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Греции. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км от Афин.
Обновлено в 07:43
Экономика
Минфин раскритиковал выводы АКРА об ипотечном кризисе
Рассуждения аналитиков об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Аэропорт Триполи приостановил работу из-за ракетного обстрела
Международный аэропорт Митига ливийской столицы Триполи был экстренно закрыт из-за ракетного обстрела.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту
Бывший нападающий сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин получил приглашение от научного комитета УЕФА пройти программу по обучению менеджменту, cообщается на официальном сайте питерского клуба.
Обновлено в 06:26
Политика
Меркель назвала свое здоровье личным вопросом
Обновлено в 06:41