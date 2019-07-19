Футбол

«Челси» уступил «Кавасаки» в товарищеском матчеМатч ТВ 07:56

Японский «Кавасаки» в товарищеском матче обыграл лондонский «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в концовке матча забил Леандро дос Сантос Дамиао.
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«Челси» потерпел в Японии первое поражение под руководством Лэмпарда

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«Челси» проиграл японскому клубу в контрольном поединке

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«Челси» проиграл японской команде в товарищеском матче

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Матч ТВ07:56

«Челси» уступил «Кавасаки» в товарищеском матче

Sportbox.RU07:56

«Челси» уступил японской команде в рамках товарищеского матча

Sport.ru08:14
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Политика

The National Interest (США): могут ли Россия и Америка избежать новой гонки ядерных вооружений? (The National Interest)

Делегации Соединенных Штатов и России планируют встретиться в Женеве в середине июля 2019 года для начала обсуждения возможного продолжения действия нового Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, одного из наиболее важных соглашений в области контроля над вооружениями, который предусматривает ограничение размера и мощности американского и российского ядерных арсеналов.
Обновлено в 06:11
Политика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом

Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Суд опроверг развод бывшего короля Малайзии и «Мисс Москва»

По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления завершилась 1 июля.
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Происшествия

После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Футбол

РПЛ учредила новые индивидуальные награды по итогам сезона

Российская премьер-лига (РПЛ) учредила новые индивидуальные награды, которые будут впервые вручены по итогам сезона-2018/19.
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Происшествия

Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок

Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Политика

Путин пообещал мальчику из Тулуна машину с пультом управления

Владимир Путин в пятницу прилетел в Тулун, один из городов наиболее пострадавших в Иркутской области от наводнения.
Обновлено в 05:32
Здоровье

Медики назвали малоизвестные симптомы диабета

Помогут определить опасность на ранней стадии некоторые малоизвестные симптомы, которые редко связывают с диабетом.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

Самолет Utair вынужденно сел в Екатеринбурге

Летевший из Самары в Сургут самолет Boeing 737 вынужденно сел в Екатеринбурге. Что именно стало причиной, не уточняется.
Обновлено в 00:09
Путешествия

Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы

Туристы, отдохнувшие на курортах Краснодарского края и не желавшие оплатить курортный сбор, начали получать штрафы.
Обновлено вчера в 13:45
Технологии

S7 Airlines увеличила перевозки пассажиров за 1 полугодие на 14,2%

За январь-июнь 2019 года авиакомпании группы S7 перевезли 8 157 908 пассажиров, на 14,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает компания.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале.
Обновлено в 00:32
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ягоды

Эксперты Роскачества и Ягодного союза рассказали, как выбрать крыжовник, малину, ежевику, смородину, голубику, а также о том, как ягоды правильно мыть и хранить.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Дело возбуждено после гибели женщины в Измайловском парке

Уголовное дело возбуждено после смерти женщины в Измайловском парке, причиной которой стал наезд неизвестного на летних лыжах.
Обновлено в 04:22
Политика

Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве первого шага Киев готов обменять удерживаемого на Украине журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова.
Обновлено в 03:19
Политика

Священник изгнал духов тьмы в конгрессе США

Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями "изгнал" духов тьмы.
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Шоу-бизнес

Звезда «Дом-2» Анастасия Лисова решилась на ринопластику в Турции

Анастасия Лисова опубликовала в Instagram короткое видео, снятое через несколько часов после сделанной ринопластики.
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Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено вчера в 16:13
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 19:57
Общество

Беглов пообещал закрыть крыши домов Петербурга для туристов

Обновлено в 06:14
Происшествия

Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве

В Москве в квартире гей-пары, воспитывающей детей, прошли обыски.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Задушивший ученицу инструктор автошколы задержан в Архангельске

В Архангельске задержали 49-летнего инструктора автошколы, который подозревается в убийстве 20-летней ученицы после отказа в интимной близости.
Обновлено в 05:37
Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

Обновлено вчера в 11:15
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Около Афин произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Греции. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км от Афин.
Обновлено в 07:43
Экономика

Минфин раскритиковал выводы АКРА об ипотечном кризисе

Рассуждения аналитиков об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Аэропорт Триполи приостановил работу из-за ракетного обстрела

Международный аэропорт Митига ливийской столицы Триполи был экстренно закрыт из-за ракетного обстрела.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол

Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту

Бывший нападающий сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин получил приглашение от научного комитета УЕФА пройти программу по обучению менеджменту, cообщается на официальном сайте питерского клуба.
Обновлено в 06:26
Политика

Меркель назвала свое здоровье личным вопросом

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Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Большую часть клубной карьеры провел в «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В сезоне 1997/1998 он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступающий в английской Премьер-лиге. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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