Футбол
«Челси» уступил «Кавасаки» в товарищеском матчеМатч ТВ 07:56
Японский «Кавасаки» в товарищеском матче обыграл лондонский «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в концовке матча забил Леандро дос Сантос Дамиао.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
Политика
Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что он задержал британский танкер в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
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Происшествия
Подросток угнал два самолета в Китае
Подросток угнал два самолета в экскурсионном бюро в Китае.
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Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге
Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
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Политика
Главу Чувашии срочно госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга
Из Санкт-Петербурга, где проходило пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси с участием Президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, пришло сообщение о госпитализации главы Чувашии.
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В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере
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Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге
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Обновлено вчера в 11:27
Экономика
Правительство снимет запрет на госзакупки импортной продукции
Правительство планирует разрешить госзакупки ряда наименований импортной продукции, строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли.
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У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин АИ-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
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Гаджеты
Redmi представила портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мА•ч
Портативный аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч будет оснащен двумя разъемами MicroUSB, двумя USB-C и одним полноразмерным USB-A.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Адвокат рассказал о первом допросе Абызова
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за четыре месяца ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.
Обновлено в 13:03
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 08:56
Спорт
Алафилипп выиграл 13-й этап «Тур де Франс»
Французский велогонщик Жулиан Алафилипп стал победителем индивидуальной гонки с раздельным стартом, которая проходила на 13-м этапе многодневки «Тур де Франс».
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Армия и оружие
В ДНР сообщили о подрыве автомобиля батальона «Айдар» на подконтрольной Киеву территории
Обновлено в 14:25
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
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Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика
Боксер Гвоздик высказался о вражде русских и украинцев
Украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, поделился мнением об ухудшении отношений между Россией и Украиной.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Пушилин обвинил Зеленского в неспособности обеспечить мир в Донбассе
Ситуация на линии разграничения в Донбассе продолжает оставаться напряженной — украинские вооруженные формирования продолжают целенаправленные обстрелы жилых районов и гражданских объектов инфраструктуры.
Обновлено в 11:30
Технологии
Мобильные телефоны и WI-FI угрожают безопасности Boeing
Мобильные телефоны и помехи WI-FI являются угрозой для безопасности полётов некоторых Boeing 737 и 777.
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Театры
На закрытии Чеховского фестиваля покажут премьеру Робера Лепажа
Мировую премьеру спектакля «Семь притоков реки Ота» в постановке канадского режиссера Робера Лепажа представят на закрытии XIV Международного театрального фестиваля им. Чехова.
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Наука
Низкие дозы радиации способствуют развитию раковых клеток
Эксперты обнаружили, что низкие дозы радиации увеличивают количество клеток с мутацией гена р53, хорошо известном генетическом изменении, связанном с раком.
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Шоу-бизнес
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе
Скандальная участница ток-шоу Диана Шурыгина прибыла в Санкт-Петербург для съемок в клипе, сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на слова шоумена Стаса Барецкого, который также принял в нем участие.
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Шоу-бизнес
На грани развода: мужа певицы Глюкозы заметили в ресторане с брюнеткой
Еще в начале года Александра заметили в ресторане на Новой Риге в компании эффектной брюнетки.
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Спорт
Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию
Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве, российская рапиристка Инна Дериглазова, стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.
Обновлено в 14:35