Футбол

«Челси» уступил «Кавасаки» в товарищеском матчеМатч ТВ 07:56

Японский «Кавасаки» в товарищеском матче обыграл лондонский «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в концовке матча забил Леандро дос Сантос Дамиао.
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«Челси» потерпел в Японии первое поражение под руководством Лэмпарда

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