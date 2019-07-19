Футбол
«Челси» уступил «Кавасаки» в товарищеском матчеМатч ТВ 07:56
Японский «Кавасаки» в товарищеском матче обыграл лондонский «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в концовке матча забил Леандро дос Сантос Дамиао.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:46, Вашингтон
Происшествия
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Обновлено в 03:54
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил британский нефтяной танкер Stena lmpero. Об этом сообщает Press TV в Twitter.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Суд арестовал задержанных во время акции против рубки леса в Ликино-Дулево
Что еще известно: Басацкая говорит, что никто из четырех арестованных не защищал лес.
Обновлено в 15:44
Политика
Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов
Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому
Обновлено в 09:27
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Замначальника УФСИН по Самарской области задержан при получении взятки
Первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Самарской области Денис Шматов задержан по подозрению во взяточничестве, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Обновлено в 16:02
Наука
Ученые: Дефицит девочек в математике связан с их успехами в чтении
Специалисты проанализировали данные об успеваемости больше 300 тысяч учеников школы и сделали вывод о том, что к 15 годам у подростков как мужского, так и женского пола почти одинаковые успехи в математике, в то же время, девочки значительно преуспевают в чтении, что дает им большее преимущество в гуманитарных предметах.
Обновлено в 05:45
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Пушилин обвинил Зеленского в неспособности обеспечить мир в Донбассе
Ситуация на линии разграничения в Донбассе продолжает оставаться напряженной — украинские вооруженные формирования продолжают целенаправленные обстрелы жилых районов и гражданских объектов инфраструктуры.
Обновлено в 11:30
Энергетика
Путин объяснил, почему опасно сильно ограничивать рост цен на топливо
Президент РФ Владимир Путин считает, что нельзя сильно ограничивать рост цен на моторное топливо, так как это может привести к остановке развития нефтепереработки в стране.
Обновлено в 16:53
Интернет
Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено в 17:02
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
Популярная сеть «ВКонтакте» подтвердила разработку сервиса знакомств Lovina.
Обновлено в 08:34
Футбол
Российский вратарь Митрюшкин сыграл первый матч с 2017 года
Обновлено в 14:59
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено в 06:21
Интернет
YouTube Music позволит быстро переключаться между аудио и видео
Сервис YouTube Music получил обновление, которое позволит переключаться между просмотром клипа и прослушиванием аудио.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе
Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.
Обновлено в 14:50
Происшествия
В Башкирии три ребенка пострадали при хлопке на катере
Трое детей госпитализированы после ЧП при запуске двигателя на катере в водохранилище в Башкирии, угрозы их жизни нет, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 11:42
Технологии
Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО.
Обновлено в 06:40
Транспорт
Участок Филевской линии метро закроют на выходные
Станции закроют для реконструкции наземного участка Филевской линии, проведения работ на путевой инфраструктуре и в тех.помещениях.
Обновлено в 05:42
Футбол
Защитник ФК «Уфа» обзвонил активных болельщиков клуба
Защитник футбольного клуба «Уфа» Данил Круговой позвонил нескольким активным болельщикам, которые в прошлом сезоне приобретали абонементы на игры — он попросил поддержать команду и в нынешнем сезоне.
Обновлено в 15:48
Игры
Google: Stadia Pro — это не «Netflix для игр»
Директор по продукту Google Stadia Андрей Дороничев провёл сессию вопросов и ответов на reddit.
Обновлено в 07:53
Политика
«Нафтогаз» заявил об отклонении жалобы «Газпрома» в суде Нидерландов
В силе осталось ранее принятое решение Окружного суда Люксембурга в спорах «Газпрома» и «Нафтогаза»: по-прежнему под арестом находятся активы российской компании на территории страны в рамках решения арбитража, - отмечает RT.
Обновлено в 08:22
Футбол
Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций
Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
Обновлено в 16:58
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено в 10:20