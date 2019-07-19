Футбол

«Челси» уступил «Кавасаки» в товарищеском матчеSportbox.RU 07:56

Японский «Кавасаки» в товарищеском матче обыграл лондонский «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в концовке матча забил Леандро дос Сантос Дамиао.
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«Челси» потерпел в Японии первое поражение под руководством Лэмпарда

Sport24.ru08:00

«Челси» в контрольном матче проиграл «Кавасаки Фронтале»

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«Челси» уступил «Кавасаки» в товарищеском матче

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«Челси» уступил «Кавасаки» в товарищеском матче

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«Челси» уступил японской команде в рамках товарищеского матча

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«Челси» проиграл японской команде в товарищеском матче

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В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту

На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.
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Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступающий в английской Премьер-лиге. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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