Футбол
«Челси» уступил «Кавасаки» в товарищеском матчеSportbox.RU 07:56
Японский «Кавасаки» в товарищеском матче обыграл лондонский «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в концовке матча забил Леандро дос Сантос Дамиао.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
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