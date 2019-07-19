Футбол
«Челси» уступил «Кавасаки» в товарищеском матчеSportbox.RU 07:56
Японский «Кавасаки» в товарищеском матче обыграл лондонский «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в концовке матча забил Леандро дос Сантос Дамиао.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Наука
Ученые назвали простой способ замедлить развитие болезни Альцгеймера
Ранее Всемирная Организация Здравоохранения назвала условия, при которых до минимума снижается вероятность развития деменции.
Обновлено в 12:23
Общество
С 1 августа неработающим пенсионерам повысят пенсии
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика
В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступает за немедленное освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил РИА Новости представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
Обновлено 17 июля в 03:02
Шоу-бизнес
52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой
Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Российское подразделение Greenpeace совместно с digital-агентством Isobar запустили кампанию EarthApp по «состариванию» фотографий различных мест планеты по аналогии с приложением FaceApp.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Бузова доверила выпуск песни фанатам
Поп-певица, актриса, телеведущая и бизнесмен Ольга Бузова, демонстрируя свежие солнечные снимки, сделанные в столице Киргизии Бишкеке, предложила поклонникам игру, в которой от их усердия зависит срок выхода одной из новых песен артистки.
Обновлено в 11:59
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов освободить из-под ареста руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в обмен на Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку теракта.
Обновлено в 03:16
Футбол
Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге
Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:34
Кино
Вышел трейлер фильма «Лучший стрелок — 2» с Томом Крузом
Tom Cruise showed up at Comic-Con in San Diego on Thursday to unveil the trailer for "Top Gun: Maverick" https: / / t.co / bxzJafsG7f — The New York Times (@ nytimes) 18 июля 2019 г. Картина стала продолжением фильма "Лучший стрелок", вышедшего на экраны в 1986 году.
Обновлено в 10:46
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Сербия заменит советские зенитные ракеты на французские
По заявлению промышленников, с Сербией заключен контракт на поставку 18 пусковых установок «Мистраль» и 50 ракет, которые усилят противовоздушную оборону страны и заменят устаревшие советские аналоги.
Обновлено в 09:19
Баскетбол
Куфос подписал контракт с ЦСКА
Греческий центровой Костас Куфос подписал контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА, сообщается на сайте армейской команды.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Полуголая Нюша высказалась на тему экологии
Отечественная певица Нюша поделилась с поклонниками снимком в купальнике и решила порассуждать на тему экологии.
Обновлено в 07:40
Интернет
«ВКонтакте» запустит приложение для знакомств Lovina
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Россияне просят Леонардо Ди Каприо спасти Байкал
Обновлено в 08:25
Политика
В конгрессе США провели обряд изгнания духов
В конгрессе США провели обряд изгнания злых духов. Необходимость в этом увидел капеллан при палате представителей Патрик Конрой.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Главу Минстроя Астраханской области заключили под стражу на два месяца
Обновлено вчера в 10:41
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Музыка
В Британии выбрали наиболее исполняемую песню XXI века
В Британии выбрали композицию, получившую статус наиболее исполняемой в XXI веке.
Обновлено в 01:03