Футбол

«Челси» уступил «Кавасаки» в товарищеском матчеSportbox.RU 07:56

Японский «Кавасаки» в товарищеском матче обыграл лондонский «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в концовке матча забил Леандро дос Сантос Дамиао.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Челси» проиграл «Кавасаки Фронтале»

Спорт-Экспресс07:57

Товарищеские матчи. «Челси» проиграл «Кавасаки», «Ливерпуль» против Дортмунда, «Монако» встретится с «Эвертоном», «Бетис» – с «Порту»

Sports.ru09:00

«Челси» в контрольном матче проиграл «Кавасаки Фронтале»

Советский спорт08:36

«Челси» уступил японской команде в рамках товарищеского матча

Sport.ru08:14

«Челси» потерпел в Японии первое поражение под руководством Лэмпарда

Sport24.ru08:00

«Челси» уступил «Кавасаки» в товарищеском матче

Матч ТВ07:56

«Челси» проиграл японской команде в товарищеском матче

Чемпионат07:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Происшествия

Количество отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 75 человек

Обновлено в 11:34
Наука

Ученые назвали простой способ замедлить развитие болезни Альцгеймера

Ранее Всемирная Организация Здравоохранения назвала условия, при которых до минимума снижается вероятность развития деменции.
Обновлено в 12:23
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Обновлено в 08:17
Общество

С 1 августа неработающим пенсионерам повысят пенсии

Обновлено в 07:45
Армия и оружие

В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник

Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика

В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступает за немедленное освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил РИА Новости представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
Обновлено 17 июля в 03:02
Шоу-бизнес

52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой

Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Общество

Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле

Российское подразделение Greenpeace совместно с digital-агентством Isobar запустили кампанию EarthApp по «состариванию» фотографий различных мест планеты по аналогии с приложением FaceApp.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Бузова доверила выпуск песни фанатам

Поп-певица, актриса, телеведущая и бизнесмен Ольга Бузова, демонстрируя свежие солнечные снимки, сделанные в столице Киргизии Бишкеке, предложила поклонникам игру, в которой от их усердия зависит срок выхода одной из новых песен артистки.
Обновлено в 11:59
Происшествия

СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи

Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика

Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов освободить из-под ареста руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в обмен на Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку теракта.
Обновлено в 03:16
Футбол

Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге

Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:34
Кино

Вышел трейлер фильма «Лучший стрелок — 2» с Томом Крузом

Tom Cruise showed up at Comic-Con in San Diego on Thursday to unveil the trailer for "Top Gun: Maverick" https: / / t.co / bxzJafsG7f — The New York Times (@ nytimes) 18 июля 2019 г. Картина стала продолжением фильма "Лучший стрелок", вышедшего на экраны в 1986 году.
Обновлено в 10:46
Общество

В музее Есенина сняли на видео «привидение»

Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Сербия заменит советские зенитные ракеты на французские

По заявлению промышленников, с Сербией заключен контракт на поставку 18 пусковых установок «Мистраль» и 50 ракет, которые усилят противовоздушную оборону страны и заменят устаревшие советские аналоги.
Обновлено в 09:19
Баскетбол

Куфос подписал контракт с ЦСКА

Греческий центровой Костас Куфос подписал контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА, сообщается на сайте армейской команды.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес

Полуголая Нюша высказалась на тему экологии

Отечественная певица Нюша поделилась с поклонниками снимком в купальнике и решила порассуждать на тему экологии.
Обновлено в 07:40
Интернет

«ВКонтакте» запустит приложение для знакомств Lovina

Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

Россияне просят Леонардо Ди Каприо спасти Байкал

Обновлено в 08:25
Политика

В конгрессе США провели обряд изгнания духов

В конгрессе США провели обряд изгнания злых духов. Необходимость в этом увидел капеллан при палате представителей Патрик Конрой.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Главу Минстроя Астраханской области заключили под стражу на два месяца

Обновлено вчера в 10:41
Политика

Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам

Обновлено в 07:13
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Музыка

В Британии выбрали наиболее исполняемую песню XXI века

В Британии выбрали композицию, получившую статус наиболее исполняемой в XXI веке.
Обновлено в 01:03
ещё по теме
Кавасаки Фронтале
Японский футбольный клуб
Японский футбольный клуб из города Кавасаки, префектура Канагава.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступающий в английской Премьер-лиге. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное