Японский «Кавасаки» в товарищеском матче обыграл лондонский «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в концовке матча забил Леандро дос Сантос Дамиао.

Наука Ученые назвали простой способ замедлить развитие болезни Альцгеймера Ранее Всемирная Организация Здравоохранения назвала условия, при которых до минимума снижается вероятность развития деменции.

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Происшествия Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.

Происшествия Инну Чурикову перевели из реанимации Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Политика В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступает за немедленное освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил РИА Новости представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Шоу-бизнес 52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.

Общество Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле Российское подразделение Greenpeace совместно с digital-агентством Isobar запустили кампанию EarthApp по «состариванию» фотографий различных мест планеты по аналогии с приложением FaceApp.

Шоу-бизнес Бузова доверила выпуск песни фанатам Поп-певица, актриса, телеведущая и бизнесмен Ольга Бузова, демонстрируя свежие солнечные снимки, сделанные в столице Киргизии Бишкеке, предложила поклонникам игру, в которой от их усердия зависит срок выхода одной из новых песен артистки.

Происшествия СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.

Политика Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов освободить из-под ареста руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в обмен на Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку теракта.

Футбол Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.

Кино Вышел трейлер фильма «Лучший стрелок — 2» с Томом Крузом Tom Cruise showed up at Comic-Con in San Diego on Thursday to unveil the trailer for "Top Gun: Maverick" https: / / t.co / bxzJafsG7f — The New York Times (@ nytimes) 18 июля 2019 г. Картина стала продолжением фильма "Лучший стрелок", вышедшего на экраны в 1986 году.

Армия и оружие Сербия заменит советские зенитные ракеты на французские По заявлению промышленников, с Сербией заключен контракт на поставку 18 пусковых установок «Мистраль» и 50 ракет, которые усилят противовоздушную оборону страны и заменят устаревшие советские аналоги.

Баскетбол Куфос подписал контракт с ЦСКА Греческий центровой Костас Куфос подписал контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА, сообщается на сайте армейской команды.

Шоу-бизнес Полуголая Нюша высказалась на тему экологии Отечественная певица Нюша поделилась с поклонниками снимком в купальнике и решила порассуждать на тему экологии.

Политика В конгрессе США провели обряд изгнания духов В конгрессе США провели обряд изгнания злых духов. Необходимость в этом увидел капеллан при палате представителей Патрик Конрой.

Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.