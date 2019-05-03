Футбол
«Челси» установил новый рекорд Лиги ЕвропыСоветский спорт вчера в 17:15
Ранее достижение принадлежало мадридскому Атлетико, который в 2011-2012 годах не проигрывал на протяжении 15 матчей.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:12, Ашберн
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Авто
Бюджетный Hyundai ix35 побил рекорд продаж
Обновленная модель Hyundai ix35 установила рекорд продаж по итогам за первый квартал 2019 года, сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей.
Обновлено в 01:53
Кино
Скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
В США на 75-м году жизни скончался знаменитый актер Питер Мейхью, который сыграл роль Чубакки в легендарной саге «Звездные войны».
Обновлено в 02:36
Политика
Бойко раскритиковал Зеленского за слова о границе с Россией
Избранный президент Украины Владимир Зеленский повторяет ошибки своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
В квартире бывшей жены Сергея Адоевцева случился пожар
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром
В Крыму в открытое море едва не унесло воздушный шар, в корзине которого находился ребенок.
Обновлено в 02:45
Политика
В МИД России прокомментировали смену посла в Минске
Назначение нового посла РФ в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими.
Обновлено в 01:24
Космос
В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена
Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Футбол
Абрамович не хочет продавать «Челси»
Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович не заинтересован в продаже «Челси», владельцем которого он является с 2003 года.
Обновлено в 03:53
Общество
Глушаков запретил ребенку покидать Россию
Обновлено в 02:58
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Хоккей
Форвард Ян Коварж не собирается возвращаться в КХЛ
Чешский нападающий Ян Коварж, ранее выступавший за хоккейный магнитогорский клуб «Металлург», на намерен возвращаться в КХЛ, сообщает 3 мая «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 05:48
Происшествия
Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника
В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
Обновлено в 05:42
Происшествия
СК ведет проверку по факту работы приюта для пожилых людей в Барнауле
Обновлено вчера в 08:47
Армия и оружие
В Киеве поправили заявление Коломойского о гражданской войне на Украине
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе происходит "гражданский конфликт".
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко рассказала о своих предпочтениях и призвала поклонников не раздавать ей советы
Обновлено в 04:16
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Политика
Советник назвал главный приоритет Зеленского
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам Александр Данилюк назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации.
Обновлено в 04:32
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия
В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»
Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Общество
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
В этом году май оказался рекордным по количеству выходных: 13 дней из 31 календарного. Больше было только в январе — 14 из 31.
Обновлено в 02:49
Музыка
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Киев сможет отследить украинцев, которые получили российские паспорта
Ранее Грымчак заявил, что украинцев, получивших российский паспорт, будут лишать гражданства.
Обновлено в 01:00
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В ночном ДТП на Садовой улице пострадали три человека
Обновлено в 05:04
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено вчера в 09:06
Авто
Пикап Toyota Tundra проехал миллион миль без капремонта
Пикап Toyota Tundra, принадлежащий жителю штата Луизиана Аарону Морванту, стал рекордсменом по пробегу.
Обновлено вчера в 06:10
Авто
Audi тестирует новый RS7 Sportback на Нюрбургринге
Стоит ожидать, что Audi представит новый Audi RS7 Sportback во Франкфурте в сентябре.
Обновлено в 04:15