Футбол

«Челси» установил новый рекорд Лиги ЕвропыСоветский спорт вчера в 17:15

Ранее достижение принадлежало мадридскому Атлетико, который в 2011-2012 годах не проигрывал на протяжении 15 матчей.
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Йович установил рекорд Лиги Европы

Soccer.ru03:44

«Челси» установил рекорд Лиги Европы

Бомбардир.рувчера в 17:32

«Челси» — первая команда в истории Лиги Европы с 16 матчами без поражений

Чемпионатвчера в 18:50

«Челси» превзошел рекорд «Атлетико» по продолжительности беспроигрышной серии в ЛЕ

Матч ТВвчера в 17:31

«Челси» не проиграл в 16-м матче Лиги Европы подряд. Это новый рекорд

Sport24.ruвчера в 17:16

«Челси» установил новый рекорд Лиги Европы

Советский спортвчера в 17:15

«Челси» установил рекорд Лиги Европы

Газета.Ruвчера в 19:29
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:12, Ашберн
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Авто

Бюджетный Hyundai ix35 побил рекорд продаж

Обновленная модель Hyundai ix35 установила рекорд продаж по итогам за первый квартал 2019 года, сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей.
Обновлено в 01:53
Кино

Скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

В США на 75-м году жизни скончался знаменитый актер Питер Мейхью, который сыграл роль Чубакки в легендарной саге «Звездные войны».
Обновлено в 02:36
Политика

Бойко раскритиковал Зеленского за слова о границе с Россией

Избранный президент Украины Владимир Зеленский повторяет ошибки своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес

В квартире бывшей жены Сергея Адоевцева случился пожар

Обновлено в 06:00
Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром

В Крыму в открытое море едва не унесло воздушный шар, в корзине которого находился ребенок.
Обновлено в 02:45
Политика

В МИД России прокомментировали смену посла в Минске

Назначение нового посла РФ в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими.
Обновлено в 01:24
Космос

В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена

Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Футбол

Абрамович не хочет продавать «Челси»

Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович не заинтересован в продаже «Челси», владельцем которого он является с 2003 года.
Обновлено в 03:53
Общество

Глушаков запретил ребенку покидать Россию

Обновлено в 02:58
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Хоккей

Форвард Ян Коварж не собирается возвращаться в КХЛ

Чешский нападающий Ян Коварж, ранее выступавший за хоккейный магнитогорский клуб «Металлург», на намерен возвращаться в КХЛ, сообщает 3 мая «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 05:48
Происшествия

Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника

В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
Обновлено в 05:42
Происшествия

СК ведет проверку по факту работы приюта для пожилых людей в Барнауле

Обновлено вчера в 08:47
Армия и оружие

В Киеве поправили заявление Коломойского о гражданской войне на Украине

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе происходит "гражданский конфликт".
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко рассказала о своих предпочтениях и призвала поклонников не раздавать ей советы

Обновлено в 04:16
Политика

Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Политика

Советник назвал главный приоритет Зеленского

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам Александр Данилюк назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации.
Обновлено в 04:32
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Общество

В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия

В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»

Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Общество

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

В этом году май оказался рекордным по количеству выходных: 13 дней из 31 календарного. Больше было только в январе — 14 из 31.
Обновлено в 02:49
Музыка

Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 11:09
Политика

Киев сможет отследить украинцев, которые получили российские паспорта

Ранее Грымчак заявил, что украинцев, получивших российский паспорт, будут лишать гражданства.
Обновлено в 01:00
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В ночном ДТП на Садовой улице пострадали три человека

Обновлено в 05:04
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено вчера в 09:06
Авто

Пикап Toyota Tundra проехал миллион миль без капремонта

Пикап Toyota Tundra, принадлежащий жителю штата Луизиана Аарону Морванту, стал рекордсменом по пробегу.
Обновлено вчера в 06:10
Авто

Audi тестирует новый RS7 Sportback на Нюрбургринге

Стоит ожидать, что Audi представит новый Audi RS7 Sportback во Франкфурте в сентябре.
Обновлено в 04:15
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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