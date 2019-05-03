Арсенал выиграл у Валенсии, Челси сыграл вничью с АйнтрахтомBethub.org 17:01

Фото: Twitter Айнтрахта Завершились первые полуфинальные встречи Лиги Европы. Лондонский Арсенал на своем поле обыграл Валенсию со счетом 3:1. Канониры пропустили первыми — на 11-й минуте отличился Диахаби, однако еще в первом тайме сумели выйти вперед — дубль оформил Александр Ляказетт.

Арсенал выиграл у Валенсии, Челси сыграл вничью с Айнтрахтом

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