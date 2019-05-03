Футбол

«Челси» установил новый рекорд Лиги ЕвропыСоветский спорт вчера в 17:15

Ранее достижение принадлежало мадридскому Атлетико, который в 2011-2012 годах не проигрывал на протяжении 15 матчей.
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Йович установил рекорд Лиги Европы

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«Челси» установил новый рекорд Лиги Европы по количеству матчей без поражений подряд

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«Челси» не проиграл в 16-м матче Лиги Европы подряд. Это новый рекорд

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«Челси» установил новый рекорд Лиги Европы

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«Челси» установил рекорд Лиги Европы

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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:37, Ашберн
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Эксперты спрогнозировали небольшое снижение рубля к доллару к середине лета 2019 года и дальнейшего постепенного ослабления российской валюты к концу года.
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Защитник «Милана» Кальдара может пропустить полгода

Защитник «Милана» Маттиа Кальдара может пропустить ближайшие полгода из-за травмы, полученной на тренировке.
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Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн

Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2» €44 млн.
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Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
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Общество

Нижегородские власти оценили ситуацию с георгиевскими ленточками

Ранее сообщалось, что в некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.
Обновлено в 03:36
Происшествия

На Сахалине сгорели шесть жилых домов

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Бюджетный Hyundai ix35 побил рекорд продаж

Обновленная модель Hyundai ix35 установила рекорд продаж по итогам за первый квартал 2019 года, сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы

Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
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Почтальон Печкин в новой серии «Простоквашино» стал добрым

Обновлено в 04:04
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В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром

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Арсенал — Валенсия 3:1

Обновлено вчера в 16:51
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Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Общество

Сильный ветер и дожди обрушатся на Москву 3 мая

Синоптики предупредили жителей Москвы о резком ухудшении погоды 3 мая. Сегодня в столице ожидаются дожди и сильный ветер.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing

В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России РБК позже уточнили, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом.
Обновлено вчера в 14:09
Футбол

Болельщики «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Лионеля Месси

Обновлено в 02:37
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Воду на Землю доставили астероиды

Обновлено в 02:44
Происшествия

В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе

В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени

Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
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Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВ

Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году.
Обновлено вчера в 09:53
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Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
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В МИД России прокомментировали смену посла в Минске

Назначение нового посла РФ в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими.
Обновлено в 01:24
Общество

Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России

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Гимнастов обяжут носить атрибуты государства

Обновлено в 04:25
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Белый дом заявил о правовых неточностях в докладе Мюллера

Министерство юстиции США 18 апреля обнародовало итоговый доклад спецпрокурора Юрист Белого дома Эммет Флад заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования возможного вмешательства РФ в президентские выборы в США противоречит существующему праву, передает CNN.
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Основные проблемы в области свободы СМИ связаны с преследованием журналистов за выражение их позиции, а также с возможностью злоупотребления различными законами, считают опрошенные РИА Новости медиаэксперты.
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Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».
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В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена

Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
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