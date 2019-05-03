Футбол

«Челси» установил новый рекорд Лиги ЕвропыСоветский спорт вчера в 17:15

Ранее достижение принадлежало мадридскому Атлетико, который в 2011-2012 годах не проигрывал на протяжении 15 матчей.
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«Челси» — первая команда в истории Лиги Европы с 16 матчами без поражений

Чемпионатвчера в 18:50

«Челси» превзошел рекорд «Атлетико» по продолжительности беспроигрышной серии в ЛЕ

Матч ТВвчера в 17:31

«Челси» установил рекорд Лиги Европы

Бомбардир.рувчера в 17:32

«Челси» установил новый рекорд Лиги Европы

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Soccer.ruвчера в 17:11

«Челси» установил новый рекорд Лиги Европы по количеству матчей без поражений подряд

Спорт-Экспрессвчера в 17:04

«Челси» не проиграл в 16-м матче Лиги Европы подряд. Это новый рекорд

Sport24.ruвчера в 17:16
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Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
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Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

В SpaceX назвали возможную причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon

Авария во время наземного испытания пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon-2) произошла во время активации системы двигателя SuperDraco.
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Политика

О деградации экономики Украины рассказали в Киеве

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что украинская экономика находится в ужасающем состоянии.
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Футбол

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Мадридский «Реал» рассматривает вариант приобретения полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека.
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Армия и оружие

Украинские военные вернули 24 километра Донбасса

Обновлено вчера в 04:29
Экономика

Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

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Певец Влад Топалов попал в аварию

Певец Влад Топалов попал 2 мая в ДТП по дороге в московский аэропорт. Об этом артист рассказал в Instagram.
Обновлено вчера в 19:25
Политика

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Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Футбол

Фанаты «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси

Фанаты "Ливерпуля" хотят избавиться от нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси во второй полуфинальной встрече Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:02
Происшествия

Суд в Канаде потребовал от отца считать дочь мальчиком

Верховный суд Британской Колумбии (Канада) признал виновным в «домашнем насилии» отца 14-летней девочки, которую мужчина отказывался считать мальчиком, сообщают СМИ.
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Политика

Бойко: Зеленский начинает с повторения ошибок Порошенко

Ранее в четверг Зеленский написал на своей страничке в Facebook, что из "общего" у России и Украины осталась только государственная граница.
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Энергетика

Эксперт оценил вероятность подорожания бензина в майские праздники

Обычно в майские праздники россияне минимально расходуют бензин, однако в этом году возможен небольшой рост потребления, рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
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Причинами указаны враньё и фальшь, сообщает «Комсомольская Правда Екатеринбург». Пост в аккаунте Петросяна в Instagram появился 2 мая.
Обновлено в 00:52
Происшествия

В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет

Обновлено вчера в 13:33
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Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Обновлено вчера в 00:58
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова удивила новым имиджем

Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие

СМИ: на авиабазе «Хмеймим» уничтожен самолёт и погибли военные

Обновлено вчера в 21:24
Футбол

Обнародован состав юношеской сборной РФ на чемпионат Европы

Дмитрий Хомуха, являющийся наставником юношеской команды России среди футболистов 2002-го года рождения, обнародовал заявочный лист на чемпионат Европы, который состоится на территории Ирландии с 3-го по 19-е мая.
Обновлено вчера в 18:43
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Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
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Луис Суарес — Хави: «Спасибо за все, что ты дал мировому футболу»

Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

Координатор «Открытой России» в Екатеринбурге найден живым

Владислав Постников, который возглавляет екатеринбургское движение «Открытой России», вышел на связь.
Обновлено в 01:09
Энергетика

Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России

Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено вчера в 06:33
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Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае

Российский певец Филипп Киркоров отпраздновал свой 52-й день рождения в Дубае в одном из самых знаменитых отелей мира Burj Al Arab.
Обновлено вчера в 22:54
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Афипский НПЗ перешел во владение группы «Сафмар» Гуцериева

Афипский НПЗ, ранее находившийся под управлением ГК New Stream, перешел в 100%-ное владение ГК "Сафмар" Михаила Гуцериева, следует из базы данных "Спарк".
Обновлено вчера в 09:27
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В Британии испытали модель первого в истории самолёта без закрылков

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В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске

Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.
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Exxon вложит $2 млрд в расширение нефтехимического комплекса в Бэйтауне в США

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Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем

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