Футбол
«Челси» упустил победу в матче с «Лестером»Sportbox.RU вчера в 13:25
Мэйсон Маунт
|7′
Жоржиньо
|37′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
|62′
|67′
Онийнье Ндиди
Жоржиньо
Матео Ковачич
|71′
Кристиан Пулишич
Виллиан
|71′
|73′
Хамза Чоудури
Деннис Прат
|80′
Айосе Перес
Марк Олбрайтон
|51%
|Владение мячом
|49%
|79%
|Процент точных передач
|76%
|6
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|4
|3
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|5
|13
|Отборы
|14
|9
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑5‑1
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
4
Кристенсен
15
Зума
33
Палмьери
11
Педро
17
Ковачич
19
Маунт
7
Канте
10
Виллиан
9
Абрахам
1
Шмейхель
21
Перейра
6
Эванс
4
Сёюнджю
28
Фухс
26
Прат
25
Ндиди
8
Тилеманс
11
Олбрайтон
9
Варди
10
Мэддисон
Лестер
Расстановка 4‑3‑3
«Челси» сыграл вничью с «Лестером» в матче 2-го тура чемпионата Англии. В начале игры Мейсон Маунт пробил в сетку ворот гостей после ошибки защитника Вилфрида Ндиди. Отметим, что Маунт стал первым англичанином, забившим гол за лондонцев под руководством английского тренера с 1996 года.
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«Челси» сыграл вничью с «Лестером», не сумев выиграть во втором матче АПЛ подряд
Sport24.ruвчера в 13:25
«Челси» сыграл вничью с «Лестером» – 1:1. У Лэмпарда ни одной победы в трех матчах
Sports.ruвчера в 05:58
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
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