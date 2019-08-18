Футбол

«Челси» упустил победу в матче с «Лестером»Sportbox.RU вчера в 13:25

Челси — Лестер
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Мэйсон Маунт
7′
Жоржиньо
37′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
62′
67′
Онийнье Ндиди
Жоржиньо
Матео Ковачич
71′
Кристиан Пулишич
Виллиан
71′
73′
Хамза Чоудури
Деннис Прат
80′
Айосе Перес
Марк Олбрайтон
«Челси» сыграл вничью с «Лестером» в матче 2-го тура чемпионата Англии. В начале игры Мейсон Маунт пробил в сетку ворот гостей после ошибки защитника Вилфрида Ндиди. Отметим, что Маунт стал первым англичанином, забившим гол за лондонцев под руководством английского тренера с 1996 года.
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