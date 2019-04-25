Футбол
«Челси» удивился непопаданию Азара в команду года АПЛМатч ТВ 08:33
«Челси» на своем официальном сайте выразил удивление непопаданию полузащитника команды Эдена Азара в состав команды года по версии Профессиональной футбольной ассоциации (ПФА).
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В Москве при пожаре в жилом доме спасены более 20 человек
Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.
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Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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Нелли Кобзон решила не замыкаться и посещать светские мероприятия.
Обновлено в 08:49
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Mercedes-Benz Sprinter получил новую версию полной массой 5,5 т
Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на фургоны и шасси Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения полной массой 5,5 т. Напомним, в предыдущем поколении Sprinter уже был доступен с полной массой 5 т. Увеличение на 500 кг представляет возможность клиентам приобрести Sprinter с грузоподъемностью до почти 3400 кг, сообщает пресс-служба немецкой марки.
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Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
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Украинский «Нафтогаз» признал свою беспомощность без российского газа
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Певица Светлана Лобода отменила часть концертов в Прибалтике.
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Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу боевой славы во Владивостоке
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Анна Снаткина впервые показала фанатам лицо 6-летней дочери
Анна Снаткина впервые решила показать многочисленным фанатам лицо своей дочери, которой исполнилось 6 лет.
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Словакия перекрыла транзит российской нефти по «Дружбе»
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Путин назвал странной реакцию на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин назвал странной реакцию на выдачу российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
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Происшествия
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Политика
Путин прилетел в Китай на форум «Один пояс — один путь»
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где 26–27 апреля состоится международный форум «Один пояс — один путь».
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Россиянкам разрешат управлять локомотивами и воздушными судами
Проект приказа о доступе россиянок к ранее запрещенным профессиям уже согласован с работодателями, профсоюзами и ведомствами.
Обновлено в 20:30
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Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
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Армия и оружие
Подлодка «Белгород» восхитила западных журналистов
Российская атомная подводная лодка «Белгород» впечатлила западных журналистов и военных экспертов.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска
Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.
Обновлено в 22:36
Авто
Renault планирует выпустить новый бюджетный седан
Компания Renault может выпустить новый ультрабюджетный седан, который станет компактнее и дешевле модели Logan.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Улан-Удэ 4-месячный ребенок впал в кому во время лечения в больнице
Семья из Улан-Удэ третий месяц ждет, когда их ребенок выйдет из комы.
Обновлено в 07:06
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Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
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Гордон назвал способ вернуть Крым Украине
Гордон раскритиковал принятый в четверг закон о государственном языке и отметил, что нынешние власти делают все, чтобы "затянуть момент возвращения Крыма и Донбасса".
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Авто
Продажи Rolls-Royce выросли в России на 85%
Продажи Rolls-Royce в России за первые три месяца 2019 года выросли на 85%, сообщает "Автостат".
Обновлено в 22:09
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Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 21:32
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После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним
В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий
Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".
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