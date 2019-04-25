Футбол

«Челси» удивился непопаданию Азара в команду года АПЛМатч ТВ 08:33

«Челси» на своем официальном сайте выразил удивление непопаданию полузащитника команды Эдена Азара в состав команды года по версии Профессиональной футбольной ассоциации (ПФА).
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«Челси» - о непопадании Азара в сборную года: «Неожиданное упущение»

ProstoProSport09:50

В «Челси» отреагировали на непопадание Азара в сборную сезона АПЛ от PFA

Чемпионат08:38

«Челси» удивился непопаданию Азара в команду года АПЛ

Матч ТВ08:33

«Челси» удивился непопаданию Азара в команду года АПЛ

Sportbox.RU08:33

«Челси» недоволен невключением Азара в символическую сборную АПЛ

Sport24.ru08:01

«Челси»: «Невключение Азара в команду сезона АПЛ – удивительная ошибка»

Бомбардир.ру10:31
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Происшествия

В Москве при пожаре в жилом доме спасены более 20 человек

Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.
Обновлено в 19:25
Происшествия

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Вдова Кобзона стала чаще посещать светские мероприятия

Нелли Кобзон решила не замыкаться и посещать светские мероприятия.
Обновлено в 08:49
Авто

Mercedes-Benz Sprinter получил новую версию полной массой 5,5 т

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на фургоны и шасси Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения полной массой 5,5 т. Напомним, в предыдущем поколении Sprinter уже был доступен с полной массой 5 т. Увеличение на 500 кг представляет возможность клиентам приобрести Sprinter с грузоподъемностью до почти 3400 кг, сообщает пресс-служба немецкой марки.
Обновлено в 06:35
Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Политика

Украинский «Нафтогаз» признал свою беспомощность без российского газа

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что у компании нет технической модели работы украинской газотранспортной системы после прекращения поставок российского газа через Украину.
Обновлено в 22:46
Музыка

Организатор гастролей Светланы Лободы в Прибалтике исчез с деньгами

Певица Светлана Лобода отменила часть концертов в Прибалтике.
Обновлено в 21:57
Политика

Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу боевой славы во Владивостоке

Церемония возложения венка к мемориалу «Боевой славы Тихоокеанского флота» во Владивостоке все же состоялась несмотря на то, что ранее организаторы заявляли об отмене этого мероприятия.
Обновлено в 22:48
Общество

Артемий Лебедев показал непринятые варианты логотипа «ВКонтакте»

Обновлено в 22:12
Шоу-бизнес

Анна Снаткина впервые показала фанатам лицо 6-летней дочери

Анна Снаткина впервые решила показать многочисленным фанатам лицо своей дочери, которой исполнилось 6 лет.
Обновлено в 11:50
Энергетика

Словакия перекрыла транзит российской нефти по «Дружбе»

Обновлено в 18:08
Политика

Путин назвал странной реакцию на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин назвал странной реакцию на выдачу российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике

Обновлено в 10:45
Происшествия

В Карском море нашли неизвестную подлодку

В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Политика

Путин прилетел в Китай на форум «Один пояс — один путь»

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где 26–27 апреля состоится международный форум «Один пояс — один путь».
Обновлено в 10:02
Здоровье

Россиянкам разрешат управлять локомотивами и воздушными судами

Проект приказа о доступе россиянок к ранее запрещенным профессиям уже согласован с работодателями, профсоюзами и ведомствами.
Обновлено в 20:30
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие

Подлодка «Белгород» восхитила западных журналистов

Российская атомная подводная лодка «Белгород» впечатлила западных журналистов и военных экспертов.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска

Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.
Обновлено в 22:36
Авто

Renault планирует выпустить новый бюджетный седан

Компания Renault может выпустить новый ультрабюджетный седан, который станет компактнее и дешевле модели Logan.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Улан-Удэ 4-месячный ребенок впал в кому во время лечения в больнице

Семья из Улан-Удэ третий месяц ждет, когда их ребенок выйдет из комы.
Обновлено в 07:06
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Политика

Гордон назвал способ вернуть Крым Украине

Гордон раскритиковал принятый в четверг закон о государственном языке и отметил, что нынешние власти делают все, чтобы "затянуть момент возвращения Крыма и Донбасса".
Обновлено в 21:06
Авто

Продажи Rolls-Royce выросли в России на 85%

Продажи Rolls-Royce в России за первые три месяца 2019 года выросли на 85%, сообщает "Автостат".
Обновлено в 22:09
Политика

CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 21:32
Музыка

После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним

В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
Обновлено в 04:56
Кино

Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ

Обновлено в 11:48
Происшествия

В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".
Обновлено в 10:20
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Профессиональная футбольная ассоциация
Профсоюз профессиональных футболистов в Великобритании. Является старейшей в мире ассоциацией профессиональных спортсменов и включает в себя 4000 членов.
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