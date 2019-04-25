Футбол
«Челси» удивился непопаданию Азара в команду года АПЛМатч ТВ 08:33
«Челси» на своем официальном сайте выразил удивление непопаданию полузащитника команды Эдена Азара в состав команды года по версии Профессиональной футбольной ассоциации (ПФА).
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МИД Украины сравнил выдачу российских паспортов в Донбассе с действиями нацистов
По словам заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, указ российского президента Владимира Путина о предоставлении по упрощенной схеме гражданства жителям Луганской и Донецкой областей нарушает целостность и суверенитет Украины.
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СМИ сообщили о пропаже более 30 граждан Венесуэлы в Карибском море
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Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
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