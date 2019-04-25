«Челси» удивился непопаданию Азара в команду года АПЛМатч ТВ 08:33

«Челси» на своем официальном сайте выразил удивление непопаданию полузащитника команды Эдена Азара в состав команды года по версии Профессиональной футбольной ассоциации (ПФА).

«Челси» удивился непопаданию Азара в команду года АПЛ

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