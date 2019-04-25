Футбол

«Челси» удивился непопаданию Азара в команду года АПЛМатч ТВ 08:33

«Челси» на своем официальном сайте выразил удивление непопаданию полузащитника команды Эдена Азара в состав команды года по версии Профессиональной футбольной ассоциации (ПФА).
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«Челси» - о непопадании Азара в сборную года: «Неожиданное упущение»

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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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