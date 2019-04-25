Футбол
«Челси» удивился непопаданию Азара в команду года АПЛМатч ТВ 08:33
«Челси» на своем официальном сайте выразил удивление непопаданию полузащитника команды Эдена Азара в состав команды года по версии Профессиональной футбольной ассоциации (ПФА).
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Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 10:36
Общество
Первый «пингвиний парад» прошел в Московском зоопарке
Первый в истории «пингвиний парад» прошел в четверг, 25 апреля, в Московском зоопарке, когда отмечается Всемирный день пингвинов, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 08:50
Политика
Макаревич назвал причины ненависти политиков к Зеленскому
Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины вызывает "ненависть" профессиональных политиков, заявил музыкант Андрей Макаревич.
Обновлено в 11:11
Экономика
Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн
Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Политика
Зеленский обвинил ЦИК Украины в затягивании оглашения итогов выборов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны в намеренном затягивании оглашения официальных итогов выборов.
Обновлено в 11:32
Музыка
Группа «Любэ» выпустила клип про Крымский мост
В интернете опубликован видеоклип песни "По мосту" группы "Любэ".
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поддразнила мужа откровенным фото
Супруга Гарика Харламова Кристина Асмус уже не раз демонстрировала свои совершенные формы, выкладывая в соцсеть откровенные фотографии, которые она всегда сопровождает прикольными подписями.
Обновлено в 09:30
Авто
Обновленный УАЗ «Патриот» поможет в борьбе с преступностью
В рамках IV конференции "Безопасная дорога" УАЗ провел презентацию обновлённого УАЗ Патриот 2019 модельного года, который был принят на снабжение в правоохранительные органы.
Обновлено в 10:47
Спорт
Президиум ФЛГР признал удовлетворительными результаты лыжников
Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) признал удовлетворительными результаты российской команды и работу тренерского штаба и федерации в прошедшем сезоне, заявила РИА Новости глава ФЛГР Елена Вяльбе.
Обновлено в 07:28
Наука
Сибирские учёные нашли способ избежать обрушений угольных карьеров
Сибирские учёные выяснили, как предотвратить обвалы и обрушения бортов карьеров.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Вратарь «Арсенала» Левашов восстановился от травмы
Обновлено в 07:16
Экономика
«КамАЗ» подписал соглашение о сборке техники с Казахстаном
"КамАЗ" подписал соглашение с Казахстаном о сотрудничестве в реализации проекта производства техники и ее компонентов.
Обновлено в 08:58
Политика
В Минобороны опровергли сообщения об изменении формы одежды в ВДВ
Изменение формы одежды в ВДВ не предполагается даже в проекте, заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Обновлено в 10:40
Технологии
Nike выпустит собственную криптовалюту
Nike запатентовала название криптовалюты Согласно патентной заявке, поданной в Патентное Бюро США, будущая криптовалюта компании получит название "Cryptokicks".
Обновлено в 11:09
Культура
В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»
Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17
Экономика
НЛМК не уйдет от пошлин
Министерство торговли США отказалось исключить слябы НЛМК из-под действия пошлины в 25% на ввозимую в страну сталь.
Обновлено в 11:21
Здоровье
В петербургской школе началась вакцинация от кори
В петербургской школе №100 выявлен случай заболевания корью.
Обновлено в 07:00
Политика
Москва признала жителей Донбасса де-факто жителями России
Захарова подчеркнула, что считает подобные упреки несправедливыми, поскольку без поддержки Москвы — гуманитарной помощи, политического содействия, моральной поддержки — судьба жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) «сложилась бы куда более драматично».
Обновлено в 09:32
Авто
Новый пикап Changan Kaicene F70 рассекречен экспертами
В Сети опубликовали детали о новом китайском пикапе Changan Kaicene F70.
Обновлено в 11:20
Музыка
В Воронеже на «Винзаводе» выступит группа Therr Maitz
В Воронеже 22 июня выступит популярная группа Therr Maitz во главе со своим лидером Антоном Беляевым.
Обновлено 23 апреля в 04:33
Происшествия
Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор
«Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:00
Экономика
Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом
Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.
Обновлено вчера в 06:15
Здоровье
Ученый Павел Огурцов: при отказе от алкоголя восстанавливается и печень с циррозом
Отказ от алкоголя – лучшее, что может сделать человек для своей печени. Тогда она может восстановиться даже при начавшемся циррозе.
Обновлено в 11:33
Экономика
Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»
Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
Обновлено в 10:59
Футбол
Мамаев не смог объяснить, почему ударил Соловчука ногой в голову
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев высказался о конфликте с водителем Виталием Соловчуком 8 октября прошлого года, по итогам которого тот получил серьёзные травмы, а футболист вместе со своими друзьями отправился под арест.
Обновлено в 09:27
Футбол
Пенальти и удаление помогли «Енисею» одолеть «Оренбург»
Обновлено в 10:59
Путешествия
Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров
В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Авто
Renault планирует выпустить новый бюджетный седан
Компания Renault может выпустить новый ультрабюджетный седан, который станет компактнее и дешевле модели Logan.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено в 10:45