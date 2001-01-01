Футбол
«Челси» требует у «Ювентуса» компенсацию за переход Маурицио СарриЕженедельник Футбол 14:53
Переход Маурицио Сарри из «Челси» в «Ювентус» приостановлен. Лондонцы не отпустят итальянского специалиста без выплаты компенсации. Лондонский клуб требует от «Юве» компенсацию за досрочное расторжение контракта с итальянским специалистом в размере 5,3 миллиона фунтов стерлингов.
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Общество
Экс-участник группы «На-На» сообщил о состоянии Бари Алибасова
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который 4 июня получил ожоги пищевода, находится в тяжелом состоянии.
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Всемирный банк предрек замедление российской экономики
Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено в 03:40
Общество
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Обновлено в 07:36
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Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова
Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
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Происшествия
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На Drift Expo Track Mode Toyota привезла два дрифтовых спорткара
На мероприятии под названием Drift Expo Track Mode 2019, которое состоялось 1 июня в Москве, японская компания Toyota представила два дрифтовых спорткара.
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Религия
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Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
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17 свежих концептов Beyond Good & Evil 2
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ФБР опубликовало «досье на снежного человека»
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с исследованием образцов, которые могли принадлежать снежному человеку.
Обновлено в 21:26
Политика
Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:40
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
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Обновлено в 21:38
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Лавров назвал условия организации встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться только после того, как Киев исполнит достигнутые в «нормандском формате» договоренности.
Обновлено в 13:19
Политика
Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»
Обновлено в 05:50
Кино
Дарья Жук станет режиссером второго сезона «Содержанок»
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Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено в 22:35
Происшествия
В МЧС объяснили задержку помощи при крушении SSJ-100 в Шереметьево
Замминистра МЧС Павел Барышев рассказал, что во время трагедии с самолетом SSJ-100 в Шереметьево дополнительные расчеты спасателей не сразу пустили к месту, так как была "закрыта полоса", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:54
Происшествия
Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:48
Здоровье
Глава Минздрава России проведет рабочее совещание в Петербурге
Сегодня в НМИЦ имени Алмазова министр здравоохранения Вероника Скворцова проведет рабочее совещание с руководителями региональных министерств Северо-Западного федерального округа.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Политика
Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии
Документ могут подписать на следующей встрече 19 июня Стороны конфликта в Донбассе на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились подготовить новое соглашение о перемирии, пишет ТАСС со ссылкой на полпреда РФ на минских переговорах Бориса Грызлова.
Обновлено в 12:53
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Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено в 17:00
Общество
Из-за глобального потепления цивилизация придет к упадку к 2050 году
Обновлено вчера в 12:53
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Что обещают звезды: гороскоп по знакам зодиака на июнь
Лев Для Львов июнь пройдет под знаком работы на благо общества.
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Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
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Хоккей
Источник: Сушинский и Хацей могут покинуть «Авангард»
Президент "Авангарда" Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям омского хоккейного клуба Евгений Хацей могут покинуть организацию, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
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Наука
Палеогенетики расшифровали ДНК древних народов Сибири
Обновлено в 23:24
Экономика
СМИ обвинили российское электричество в массовых сокращениях в Эстонии
Эстонские СМИ обвинили Россию в сокращении рабочих мест в стране.
Обновлено в 22:37