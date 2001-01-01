«Челси» требует у «Ювентуса» 6 млн евро за СарриЕвро-футбол.ру вчера в 11:18

Будущее главного тренера "Челси" Маурицио Сарри по-прежнему остаётся неопределённым. Как сообщает Sky in Italy, лондонский клуб требует у "Ювентуса" 6 миллионов евро компенсации за переход 60-летнего специалиста. Слухи давно связывают "старую синьору" с Сарри.

«Челси» требует у «Ювентуса» 6 млн евро за Сарри

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