Футбол
«Челси» требует у «Ювентуса» 6 млн евро за СарриЕвро-футбол.ру вчера в 11:18
Будущее главного тренера "Челси" Маурицио Сарри по-прежнему остаётся неопределённым. Как сообщает Sky in Italy, лондонский клуб требует у "Ювентуса" 6 миллионов евро компенсации за переход 60-летнего специалиста. Слухи давно связывают "старую синьору" с Сарри.
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СМИ: «Челси» требует у «Ювентуса» 5,3 миллиона фунтов стерлингов за Сарри
Спорт-Экспрессвчера в 10:28
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