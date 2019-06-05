Футбол
«Челси» требует у «Ювентуса» 5,3 млн фунтов за СарриSports.ru вчера в 11:43
Переход Маурицио Сарри из «Челси» в «Ювентус» приостановлен. Лондонский клуб требует от «Юве» компенсацию за досрочное расторжение контракта с итальянским специалистом в размере 5,3 миллиона фунтов, сообщает Sky Sports со ссылкой на Sky Sports Italia. Сарри возглавил «Челси» в 2018 году.
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СМИ: «Челси» требует у «Ювентуса» 5,3 миллиона фунтов стерлингов за Сарри
Спорт-Экспрессвчера в 10:28
«Челси» требует у «Ювентуса» выплатить 6 млн евро отступных, прописанных в контракте Сарри
Sport24.ruвчера в 12:33
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