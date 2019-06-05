«Челси» требует у «Ювентуса» 5,3 млн фунтов за СарриSports.ru вчера в 11:43

Переход Маурицио Сарри из «Челси» в «Ювентус» приостановлен. Лондонский клуб требует от «Юве» компенсацию за досрочное расторжение контракта с итальянским специалистом в размере 5,3 миллиона фунтов, сообщает Sky Sports со ссылкой на Sky Sports Italia. Сарри возглавил «Челси» в 2018 году.

«Челси» требует у «Ювентуса» 5,3 млн фунтов за Сарри

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