Футбол
«Челси» требует от «Ювентуса» 5,3 миллиона фунтов за СарриМатч ТВ вчера в 12:07
Руководство «Челси» требует, чтобы «Ювентус» заплатил лондонскому клубу сумму отступных за главного тренера Маурицио Сарри в размере 5,3 миллионов фунтов.
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СМИ: «Челси» требует у «Ювентуса» 5,3 миллиона фунтов стерлингов за Сарри
Спорт-Экспрессвчера в 10:28
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