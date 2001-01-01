Футбол
«Челси» требует от «Ювентуса» 5,3 миллиона фунтов за СарриМатч ТВ 12:07
Руководство «Челси» требует, чтобы «Ювентус» заплатил лондонскому клубу сумму отступных за главного тренера Маурицио Сарри в размере 5,3 миллионов фунтов.
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Общество
Кинокомпания готова обсудить с BadComedian условия мирового соглашения
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Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Общество
Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка
Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
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Общество
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Технологии
Первый в России видеозвонок по сети 5G совершили в Петербурге
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Обновлено в 14:31
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
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Обновлено в 11:39
Авто
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В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
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Политика
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Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Авто
На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat
Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Транспорт
Краснодар прирастет дорогами
Глава Краснодара Евгений Первышов назвал основные дороги, которые будут построены в кубанской столице в ближайшие годы.
Обновлено в 17:00
Футбол
Инсинье: «Если Сарри возглавит „Ювентус“, это будет предательством»
Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье прокомментировал возможность того, что бывший наставник неаполитанцев Маурицио Сарри может возглавить "Ювентус".
Обновлено в 08:57
Происшествия
На юге Москвы загорелось складское здание
Обновлено в 16:33
Политика
Конгрессмены попросили Трампа продлить договор СНВ-3 с Россией
В письме, которое подписали сенаторы Боб Менендес, Элиот Энджел, а также еще несколько представителей Демократической партии от Палаты представителей, президенту Дональду Трампу предлагается продлить действие договора СНВ-3, подписанного в 2011 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 16:51
Экономика
В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»
Девелоперская компания "Галс-девелопмент" выставила на открытые торги московскую гостиницу "Пекин".
Обновлено в 03:47
Общество
Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации
Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.
Обновлено в 02:54
Политика
Лавров: Порошенко решил «по полной» навредить Зеленскому
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал ряд принятых на Украине законов.
Обновлено в 17:17
Музыка
«Ленинград» выпустил новый клип
Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 03:02
Происшествия
За неделю в Ленобласти от клещей пострадали 829 человек
За неделю в Ленобласти от клещей пострадали 829 человек, в том числе 145 детей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Ленобласти.
Обновлено в 13:46
Политика
Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины
Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского
Напомним, что ранее в среду Зеленский дал отрицательную оценку деятельности Супрун и даже намекнул на её расхожее прозвище Доктор Смерть.
Обновлено в 11:28
Политика
Подсчитано число украинцев, считающих Россию государством-агрессором
Почти две трети жителей Украины считают Россию государством-агрессором, причем наиболее сильно эта идея распространена среди жителей западных и центральных областей страны.
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Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города.
Обновлено в 14:53