«Челси» требует от «Ювентуса» 5,3 миллиона фунтов за СарриМатч ТВ 12:07

Руководство «Челси» требует, чтобы «Ювентус» заплатил лондонскому клубу сумму отступных за главного тренера Маурицио Сарри в размере 5,3 миллионов фунтов.

«Челси» требует от «Ювентуса» 5,3 миллиона фунтов за Сарри

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