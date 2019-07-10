Футбол
«Челси» сыграл вничью в первом матче под руководством ЛэмпардаРИА Новости 17:33
Футболисты лондонского "Челси" сыграли вничью с ирландским клубом "Богемиан" в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в среду в Дублине, завершилась со счетом 1:1. Гол у "Челси" забил Миши Батшуайи на восьмой минуте первого тайма.
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