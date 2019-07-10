Футбол

«Челси» сыграл вничью в первом матче под руководством ЛэмпардаРИА Новости 17:33

Футболисты лондонского "Челси" сыграли вничью с ирландским клубом "Богемиан" в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в среду в Дублине, завершилась со счетом 1:1. Гол у "Челси" забил Миши Батшуайи на восьмой минуте первого тайма.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Челси» сыграл вничью с ирландским клубом в дебютном матче Лэмпарда

Советский спорт16:51

«Челси» упустил победу над третьей командой Ирландии

Спорт-Экспресс16:54

«Челси» сыграл вничью с ирландским клубом в 1-м матче под руководством Лэмпарда

Чемпионат17:08

«Челси» не удержал победу в первой игре под руководством Лэмпарда

Sportbox.RU17:01

«Челси» не удержал победу в первой игре под руководством Лэмпарда

Матч ТВ17:01

«Челси» упустил победу над «Богемиансом» в первом матче под руководством Лэмпарда

Sport24.ru16:43

Товарищеский матч. «Челси» сыграл вничью с «Богемианом» в первом матче при Лэмпарде

Sports.ru14:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
Общество

Беглов и Пиотровский подписали меморандум о стратегии развития музеев

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и директор Государственного Эрмитажа Михаил Питровский подписали меморандум о создании особой стратегии развития городских музеев.
Обновлено в 15:27
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной выступил на ТВ: вопросов все больше

Обновлено в 04:28
Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Авто

Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport

Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В Италии из-за сильного града в больницу попали 18 человек

Обновлено в 11:45
Спорт

Пожизненная дисквалификация его не остановила. Мы встретились с тем самым Казариным и записали большое интервью

В конце 2015 года ИААФ вынесло решение о пожизненной дисквалификации двух российских тренеров по легкой атлетике: Виктора Чегина и Владимира Казарина.
Обновлено в 17:01
Политика

Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года.
Обновлено в 11:18
Экономика

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Общество

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи со всей России информируют о сбое в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 08:54
Происшествия

Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших

На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.
Обновлено в 17:24
Экономика

Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса

Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Наука

В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки

Специалисты, работая в одной из пещер на юге Греции, обнаружили череп Homo sapiens (человека разумного).
Обновлено в 18:33
Политика

Турция задействует С-400 в случае нападения — Эрдоган

В случае нападения на Турцию Анкара намерена задействовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) ПВО С-400.
Обновлено в 02:22
Происшествия

В Южно-Сахалинске сбили велосипедистку

На улице Священномученика Илариона произошло ДТП. Как сообщает соавтор ИА Sakh.com, столкнулись водитель такси и велосипедистка.
Обновлено в 07:01
Музыка

Дима Билан представил свой новый клип «Про белые розы»

Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. Всего в списке традиционно 100 человек.
Обновлено в 09:01
Политика

Обиженный чиновник рассказал, как Зеленский яйцами по пианино стучит

Зеленский выставил с совещания Годунка, назвав его разбойником. Чиновник заявил, что рассказывал про коррупцию, когда "на него сорвались".
Обновлено в 13:22
Хоккей

Кудашов стал главным тренером сборной России по хоккею

Вместо Ильи Воробьева пост главного тренера сборной России по хоккею занял его ассистент Алексей Кудашов. А Илья Воробьев стал помощником.
Обновлено в 13:40
Наука

Подлодки будущего в России могут приобрести форму летающей тарелки

Подлодки в будущем, возможно, будут похожи на летающие тарелки, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Крыловского государственного научного центра Валерия Половинкина.
Обновлено в 05:26
Здоровье

Отказ от алкоголя сделает жизнь счастливой

Отказ от алкоголя позволяет добиться желаемой композиции тела и повысить объем мышечной массы.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

60-летняя мама Тимати прошла 10-дневный танцевальный марафон

Маме рэпера Тимати Симоне Юнусовой очень повезло с творческими наследниками.
Обновлено в 12:41
Футбол

Мусаев: ожидаем ещё пару приобретений

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о подготовке своей команды к сезону-2019/20 и предстоящему старту в нём.
Обновлено в 15:42
Энергетика

СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38%

Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие

Колонна главы Донецкой области Украины попала под обстрел

Обновлено в 14:02
Политика

На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского

В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Происшествия

В Ленобласти нашли останки красноармейцев, погибших в 1940 году

В районе посёлка Медянка Ленинградской области обнаружили останки солдат и офицеров Красной армии, погибших зимой 1940 года.
Обновлено в 13:48
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Авто

В Hyundai рассказали о новом пикапе

Вице-президент указанной компании по корпоративному и цифровому планированию Майкл О'Брайен в ходе общения с представителями СМИ сообщил, что бренд планирует наладить сборку нового пикапа в США, что позволит избежать 25-процентного налога на ввоз импортных машин.
Обновлено в 06:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Большую часть клубной карьеры провел в «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В сезоне 1997/1998 он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Миши Батшуайи
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, нападающий английского клуба «Челси» и сборной Бельгии, на правах аренды выступающий за «Кристал Пэлас». Участник чемпионата Европы 2016 года. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное