Футболисты лондонского "Челси" сыграли вничью с ирландским клубом "Богемиан" в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в среду в Дублине, завершилась со счетом 1:1. Гол у "Челси" забил Миши Батшуайи на восьмой минуте первого тайма.

«Челси» сыграл вничью в первом матче под руководством Лэмпарда

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