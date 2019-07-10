Футбол
«Челси» сыграл вничью в первом матче ЛэмпардаREGNUM 01:17
Лондонский «Челси» сыграл вничью с ирландским «Богемианс» в первом матче под руководством нового главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Встреча завершилась со счётом 1:1. В составе «Челси» гол забил форвард Миши Батшуайи на восьмой минуте матча.
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«Челси» упустил победу над «Богемиансом» в первом матче под руководством Лэмпарда
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«Челси» сыграл вничью с ирландским клубом в 1-м матче под руководством Лэмпарда
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Товарищеский матч. «Челси» сыграл вничью с «Богемианом» в первом матче при Лэмпарде
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