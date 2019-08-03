Футбол

«Челси» сыграл вничью с гладбахской «Боруссией»Евро-футбол.ру 13:23

Мёнхенгладбахская "Боруссия" и "Челси" провели товарищеский матч на стадионе немецкой команды. Фактор собственного поля помог "жеребцам" обеспечить себе преимущество в два гола к перерыву - отличились Плеа и Хофманн. Тем не менее, во втором тайме гости из Лондона отыгрались.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Челси» с помощью двух пенальти ушел от поражения в матче с гладбахской «Боруссией»

Sport24.ru13:20

Два пенальти помогли «Челси» уйти от поражения в матче с «Боруссией» М

Чемпионат13:36

«Боруссия» и «Челси» сыграли вничью, забив четыре мяча

Матч ТВ13:09

Менхенгладбахская «Боруссия» в концовке матча упустила победу над «Челси»

Советский спорт13:00

«Челси» сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс12:54

«Челси» вырвал ничью в матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха

Газета.Ru12:51

«Боруссия» и «Челси» сыграли вничью, забив четыре мяча

Sportbox.RU13:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 16:14, Ашберн
Происшествия

Несколько человек погибли в Техасе при стрельбе в торговом центре

Несколько человек стали жертвами стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо в американском штате Техас, сообщает CNN.
Обновлено в 15:28
Происшествия

На несогласованной акции в Москве задержали почти половину участников

На несогласованной акции за свободные выборы в гордуму в Москве были задержаны около 600 человек.
Обновлено в 11:47
Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Наука

Специалисты изучили способы охоты летучих мышей

Обновлено 01 августа в 12:41
Интернет

Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp

Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие

Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Обновлено в 15:49
Политика

Скрипаль позвонил родственникам

Разговор состоялся 26 июня и длился пять минут, рассказала Виктория. 23 июня Сергею Скрипалю исполнилось 68 лет.
Обновлено вчера в 13:40
Шоу-бизнес

Стало известно, сколько Бузова зарабатывает на рекламе в Instagram

Телеведущая и певица является самым популярным российским блогером Телеведущая и певица Ольга Бузова получает от одного рекламного поста в Instagram один миллион рублей, пишет Forbes.
Обновлено в 07:20
Футбол

Роман Зобнин: «Выход Шюррле на поле помог „Спартаку“»

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 4-го тура чемпионата России выразил мнение, что новичок красно-белых, хавбек Андре Шюррле помог команде, когда вышел на замену вместо Александра Ташаева на 46-й минуте встречи.
Обновлено в 15:03
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Происшествия

В подмосковном лагере отравились семь детей

Обновлено в 10:55
Общество

Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей

Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Молодая мать, бросившая двух детей в Петербурге, нашлась

Обновлено в 12:21
Политика

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Политика

Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:14
Происшествия

На КАД водитель BMW столкнулся с «КамАЗом» и погиб

В субботу, 3 августа, в 17:30 на кольцевой автодороге в Ломоносовском районе Петербурга произошло ДТП: BMW столкнулась с «КамАЗом».
Обновлено в 11:47
Происшествия

Разгон протестующих на Бульварном кольце. Главное

Обновлено в 12:31
Происшествия

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

Обновлено в 14:54
Политика

Силуанов отреагировал на новые санкции США против России

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Футбол

Валерий Карпин признал наличие проблем с обороной у «Ростова»

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин, комментируя ничейный результат матча с «Уралом» (2:2) признался, что у обороны донской команды большие проблемы.
Обновлено в 10:37
Футбол

Малком дебютировал за «Зенит» в матче с «Краснодаром»

Обновлено в 16:04
Культура

Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии

Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
Обновлено в 10:14
Футбол

«Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл «Милан»

Обновлено в 14:48
Политика

Зеленский открестился от использования услуг американских лоббистов

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что никогда не пользовался услугами иностранных лоббистов.
Обновлено в 15:31
Спорт

Появилось полное видео короткой программы Загитовой на новый сезон

В Сети опубликовано видео новой короткой программы фигуристки Алины Загитовой, с которой россиянка будет выступать в предстоящем сезоне.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Несогласованная акция в центре Москвы. Главное

Акции протеста начались из-за отказа избиркомов зарегистрировать на выборы в Мосгордуму основных кандидатов от оппозиции.
Обновлено в 08:56
Общество

Путин подписал закон об увеличении детских пособий

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено вчера в 16:18
Общество

Объявлены победители конкурса «Парки Подмосковья»

Обновлено в 11:16
Политика

Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN

Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Наука

Искусственный интеллект начнет предсказывать успех фильма

Искусственный интеллект начнет предсказывать успех фильма, считают исследователи Storytelling Workshop 2019, о чем было заявлено на конференции во Флоренции.
Обновлено в 10:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алассан Плеа
Французский футболист
Французский футболист, вингер клуба «Боруссия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Боруссия
Немецкий футбольный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное