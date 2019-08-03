Футбол
«Челси» сыграл вничью с гладбахской «Боруссией»Евро-футбол.ру 13:23
Мёнхенгладбахская "Боруссия" и "Челси" провели товарищеский матч на стадионе немецкой команды. Фактор собственного поля помог "жеребцам" обеспечить себе преимущество в два гола к перерыву - отличились Плеа и Хофманн. Тем не менее, во втором тайме гости из Лондона отыгрались.
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