Футбол

«Челси» сыграл вничью с «Види», БАТЭ обыграл ПАОК
Спорт-Экспресс
14:59

"Челси" сыграл вничью с "Види" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. "Синие" заняли первое место в группе L, набрав 16 очков, и вышли в плей-офф этого турнира.
Спорт-Экспресс14:59

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«Челси» сыграл вничью с «Види», БАТЭ обыграл ПАОК

Спорт-Экспресс14:59

«Челси» сыграл вничью с «Види», БАТЭ обыграл ПАОК и пробился в плей-офф ЛЕ

Матч ТВ14:52

«Челси» сыграл вничью с «Види», БАТЭ обыграл ПАОК и пробился в плей-офф ЛЕ

Sportbox.RU14:52

БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв ПАОК

Чемпионат14:52

БАТЭ переиграл в гостях ПАОК и вышел в плей-офф Лиги Европы

Советский спорт14:49

БАТЭ обыграл ПАОК и вышел в плей-офф Лиги Европы вслед за «Челси»

Sport24.ru14:49

БАТЭ победил ПАОК и вышел в 1/16 финала Лиги Европы

RT на русском15:03

БАТЭ в Лиге Европы обыграл ПАОК и вышел в плей-офф

КП - Беларусь14:49
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
Футбол

«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и завершил выступление в еврокубках

В 1/16 финала Лиги Европы вышли "Вильярреал" (10 очков) и "Рапид" (10), "Рейнджерс" (6) стал третьим и завершил выступление в турнире.
Обновлено в 14:49
Футбол

Кержаков выйдет в основном составе «Зенита» на матч против «Славии»

Михаил Кержаков будет защищать ворота петербургского футбольного клуба "Зенит" в матче группового этапа Лиги Европы против пражской "Славии", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:04
Футбол

Три футболиста ЦСКА попали в команду недели Лиги чемпионов

Акинфеев совершил несколько эффектных "спасений" во время матча с "Реалом", который состоялась накануне в Мадриде и закончился сенсационной победой москвичей со счетом 3:0. А.Сигурдссон и Щенников записали на свой счет по голу, еще один мяч в ворота Тибо Куртуа провел Федор Чалов.
Обновлено в 08:45
Футбол

«Айнтрахт» обыграл «Лацио», «Аполлон» в гостях победил «Марсель»

"Айнтрахт" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях обыграл "Лацио" со счетом 2:1.
Обновлено в 14:50
Футбол

«Астана» проиграла «Ренну» и вылетела из Лиги Европы

«Ренн» одержал победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Астаной».
Обновлено в 14:50
Футбол

Сампаоли в ближайшее время возглавит «Сантос»

Напомним, Сампаоли, возглавивший сборную Аргентины в 2017 году, покинул пост в июле 2018-го.
Обновлено в 14:32
Футбол

Боккетти перенес операцию на голеностопном суставе

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прооперирован в одной из клиник Рима.
Обновлено в 12:07
Футбол

Азар может стать игроком «Баварии»

В нынешнем сезоне Азар принял участие в 16 матчах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.
Обновлено в 14:40
Футбол

Сигурдссон дисквалифицирован на один матч

Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон был дисквалифицирован на один матч по итогам игры 17-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:1). Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:03
Футбол

В «Ахмате» прокомментировали намерение Глушакова перейти в клуб

«Ахмат» не ведет переговоры с футболистами, у которых есть действующий контракт с другими клубами.
Обновлено в 11:30
Футбол

Болельщики «Рубина» признали Сорокина лучшим игроком в ноябре-декабре

Защитник Егор Сорокин был признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре. За 23-летнего футболиста проголосовали 52,3% болельщиков.
Обновлено в 09:16
Футбол

Лионель Месси может перейти в «Интер»

Обновлено в 11:40
Футбол

«Интер» объявил о назначении Маротты на пост генерального директора

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта занял аналогичную должность в «Интере».
Обновлено в 08:32
Футбол

Денис Черышев: «Моя травма уже забыта»

Первый матч 1/8 финала Кубка Испании пройдет 9 января в Хихоне, ответный — 16 января в Валенсии.
Обновлено в 13:44
Футбол

Футболист Мюллер извинился перед соперником за удар ногой в голову

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер извинился за удар ногой в голову футболиста "Аякса".
Обновлено в 07:42
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