Футбол

«Челси» сыграл вничью с «Види», БАТЭ обыграл ПАОК
Спорт-Экспресс
14:59

"Челси" сыграл вничью с "Види" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. "Синие" заняли первое место в группе L, набрав 16 очков, и вышли в плей-офф этого турнира.
Спорт-Экспресс14:59

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«Челси» пропустил божественный мяч с лета в Венгрии, но Жиру ответил шедевром

Eurosport.ru15:27

«Челси» не смог обыграть «Види» в матче Лиги Европы

RT на русском15:01

«Челси» сыграл вничью с «Види», БАТЭ обыграл ПАОК

Спорт-Экспресс14:59

«Челси» сыграл вничью с «Види», БАТЭ обыграл ПАОК и пробился в плей-офф ЛЕ

Sportbox.RU14:52

«Челси» сыграл вничью с «Види», БАТЭ обыграл ПАОК и пробился в плей-офф ЛЕ

Матч ТВ14:52

Гол Жиру спас «Челси» от поражения в матче с «Види»

Советский спорт14:48

БАТЭ обыграл ПАОК и вышел в плей-офф Лиги Европы вслед за «Челси»

Sport24.ru14:49
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 18:25, Ашберн
Футбол

Определились все участники плей-офф футбольной Лиги Европы

Все участники плей-офф футбольной Лиги Европы стали известны по итогам матчей шестого тура группового этапа турнира, которые завершились в четверг.
Обновлено в 18:05
Футбол

Михаил Кержаков: «„Зенит“ не показал всех своих качеств»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от «Славии» (0:2) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Обновлено в 17:41
Футбол

Кононов объяснил поражение «Спартака» невезением

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал матч своей команды с "Вильярреалом" в Лиге Европы.
Обновлено в 16:37
Футбол

Артем Дзюба стал лучшим футболистом года

РФС подвел итоги и года и назвал лучшего футболиста. Им стал капитан национальной сборной и нападающий «Зенита» Артем Дзюба.
Обновлено в 14:51
Футбол

Молчание ягнят. «Спартак» бьют по всем фронтам

"Спартак" – полностью на стороне Глушакова А "Спартак" отнесся к матчу так, как будто это был выезд в Пермь, который вообще ничего не значит.
Обновлено в 15:10
Футбол

Газзаев считает, что футболистов ЦСКА в будущем ждут большие победы

Нынешний состав московского футбольного клуба ЦСКА в будущем ждут большие победы, заявил РИА Новости бывший главный тренер армейцев и сборной России Валерий Газзаев.
Обновлено в 11:16
Футбол

«Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело

"Сантос" объявил о назначении на пост главного тренера команды аргентинца Хорхе Сампаоли.
Обновлено в 16:15
Футбол

Главный тренер «Ростова» заработал дисквалификацию

Обновлено в 08:28
Футбол

«Спартак» и «Урал» интересуются форвардом «Кардиффа» Мейте

Контракт 22-летнего ивуарийца с «Кардиффом» рассчитан до января, по истечению которого, Мейте намерен подписать соглашение с новым клубом на правах свободного агента.
Обновлено в 12:57
Футбол

Боккетти успешно прооперирован в Риме

Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
Обновлено в 12:43
Футбол

Бензема попал в сферу интересов «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Карим Бензема может в ближайшее время стать игроком «ПСЖ».
Обновлено в 14:59
Футбол

Лионель Месси может перейти в «Интер»

Обновлено в 11:40
Футбол

Азар может стать игроком «Баварии»

В нынешнем сезоне Азар принял участие в 16 матчах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.
Обновлено в 14:40
Футбол

Футболист Мюллер извинился перед соперником за удар ногой в голову

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер извинился за удар ногой в голову футболиста "Аякса".
Обновлено в 07:42
Футбол

Куинси Промес: «Увидимся в следующем году, Европа!»

Нападающий «Севильи» Куинси Промес поделился эмоциями после победы над «Краснодаром» (3:0) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Обновлено в 15:47
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Оливье Жиру
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Челси» и сборной Франции. Участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. В 2018 году в составе сборной стал чемпионом мира.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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