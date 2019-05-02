Футбол
Тренер: «Айнтрахт» показал высококлассную игру в матче с «Челси»РИА Новости вчера в 18:20
|19′
Андреас Бодткер Кристенсен
Лука Йович
|23′
|45′
Педро Родригес
Макото Хасебе
|58′
Желсон Фернандес
|61′
|61′
Виллиан
Эден Азар
Желсон Фернандес
Гонсалу Пасиенсия
|73′
|83′
Рубен Лофтус-Чик
Матео Ковачич
Мият Гачинович
Йетро Виллемс
|90′+2′
Айнтрахт
Расстановка 5‑4‑1
31
Трапп
19
Абраам
13
Хинтереггер
3
Фалетт
24
да Кошта
10
Костич
15
Виллемс
39
Пасиенсия
20
Хасебе
17
Роде
8
Йович
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
30
Луиз
27
Кристенсен
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
18
Жиру
10
Азар
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Адольф Хюттер заявил, что его команда показала высококлассный футбол в первом полуфинальном матче Лиги Европы с лондонским "Челси". "Айнтрахт" в четверг во Франкфурте-на-Майне сыграл вничью с "Челси" - 1:1. Ответный матч состоится 9 мая в Лондоне.
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