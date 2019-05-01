«Челси» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в первом матче полуфинала ЛЕМатч ТВ 16:54

«Челси» и «Айнтрахт» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиге Европы. В середине первого тайма Лука Йович точным ударом вывел вперед свою команду в этой встрече.

«Челси» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в первом матче полуфинала ЛЕ

Все про Спорт ру

Происшествия В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.

Армия и оружие В США заявили о планах испытать прототипы гиперзвукового оружия Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца 2019 года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия.

Политика Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).

Происшествия На северо-востоке Петербурга горит склад Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.

Общество В России нашли георгиевские ленточки со свастикой В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Шоу-бизнес Принц Гарри оставил Меган Маркл в самый важный момент Ранее королева Елизавета II навестила принца Гарри и Меган Маркл в их коттедже Фрогмор.

Политика Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Происшествия Певец Влад Топалов попал в аварию Российский певец Влад Топалов сообщил на своей странице в соцсети, что попал в ДТП.

Шоу-бизнес Ксения Собчак трогательно поздравила мать с днем рождения Отечественная телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила свою мать с днем рождения.

Общество В Москве низкое атмосферное давление побило рекорд 1983 года Отмечается, что такие показатели побили рекорд, установленный в 1983 году, когда давление опустилось до 737 мм ртутного столба.

Общество Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Политика В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.

Футбол Ривалдо: «Никто не помешает Месси выиграть „Золотой мяч“» Если честно, не вижу никого в этом сезоне, кто сможет бросить ему вызов в борьбе за индивидуальные награды.

Авто FAW вывел на рынок седан Hongqi H5 — «убийцу» Mazda 6 Китайский автопроизводитель FAW начал продажи обновлённого седана премиум-класса Hongqi H5, способного составить серьезную конкуренцию такой "раскрученной" модели, как Mazda 6.

Шоу-бизнес Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера проводит время в компании новой семьи своего отца Евгения Алдонина.