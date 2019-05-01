Футбол

«Челси» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в первом матче полуфинала ЛЕМатч ТВ 16:54

Айнтрахт — Челси
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Полуфинал, сегодня
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
19′
Андреас Бодткер Кристенсен
Лука Йович
23′
45′
Педро Родригес
Макото Хасебе
58′
Желсон Фернандес
61′
61′
Виллиан
Эден Азар
Желсон Фернандес
Гонсалу Пасиенсия
73′
83′
Рубен Лофтус-Чик
Матео Ковачич
Мият Гачинович
Йетро Виллемс
90′+2′
«Челси» и «Айнтрахт» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиге Европы. В середине первого тайма Лука Йович точным ударом вывел вперед свою команду в этой встрече.
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