Футбол
«Челси» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в первом матче полуфинала ЛЕМатч ТВ 16:54
|19′
Андреас Бодткер Кристенсен
Лука Йович
|23′
|45′
Педро Родригес
Макото Хасебе
|58′
Желсон Фернандес
|61′
|61′
Виллиан
Эден Азар
Желсон Фернандес
Гонсалу Пасиенсия
|73′
|83′
Рубен Лофтус-Чик
Матео Ковачич
Мият Гачинович
Йетро Виллемс
|90′+2′
Айнтрахт
Расстановка 5‑4‑1
31
Трапп
19
Абраам
13
Хинтереггер
3
Фалетт
24
да Кошта
10
Костич
15
Виллемс
39
Пасиенсия
20
Хасебе
17
Роде
8
Йович
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
30
Луиз
27
Кристенсен
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
18
Жиру
10
Азар
Челси
Расстановка 4‑3‑3
«Челси» и «Айнтрахт» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиге Европы. В середине первого тайма Лука Йович точным ударом вывел вперед свою команду в этой встрече.
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