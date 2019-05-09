Футбол

«Челси» сыграет с «Айнтрахтом» в ответном матче полуфинала Лиги ЕвропыНева Спорт вчера в 22:06

Челси — Айнтрахт
1 – 1
4 : 3 по пенальти
Лига Европы, Полуфинал, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Рубен Лофтус-Чик
28′
39′
Симон Фалетт
40′
Себастьян Роде
49′
Лука Йович
Матео Ковачич
52′
Виллиан
Педро Родригес
62′
70′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
Андреас Бодткер Кристенсен
Давиде Цаппакоста
74′
Сесар Аспиликуэта
83′
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
86′
90′+1′
Джонатан де Гузман
90′+1′
Давид Абраам
90′+3′
Анте Ребич
Себастьен Алле
Оливье Жиру
Гонсало Игуаин
96′
118′
Мият Гачинович
Гонсалу Пасиенсия
Давиде Цаппакоста
120′+1′
П
Лондонский «Челси» на своей арене примет «Айнтрахт» в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Игра будет проходить на стадионе «Стэмфорд Бридж» сегодня, 9 мая, и начнётся в 22:00 по московскому времени.
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