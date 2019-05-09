Футбол

«Челси» сыграет с «Айнтрахтом» в ответном матче полуфинала Лиги ЕвропыНева Спорт вчера в 22:06

Челси — Айнтрахт
сегодня
в 15:00
Лига Европы, Полуфинал
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Лондонский «Челси» на своей арене примет «Айнтрахт» в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Игра будет проходить на стадионе «Стэмфорд Бридж» сегодня, 9 мая, и начнётся в 22:00 по московскому времени.
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