Футбол

«Челси» сообщил об уходе Гонсало ИгуаинаИзвестия 06:29

Лондонский ФК «Челси» официально объявил об уходе из команды пятерых футболистов, включая аргентинского игрока Гонсало Игуаина. Об этом 1 июля сообщается на сайте команды.
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Пять футболистов покидают «Челси», в том числе Игуаин

Советский спорт05:30

«Челси» расстался с пятью футболистами, Игуаин вернулся в «Ювентус»

Sport24.ru04:23

Игуаин и еще четверо игроков покинули «Челси»

Спорт-Экспресс03:50

«Челси» официально объявил об уходе Гонсало Игуаина

РИА Новости04:50

Игуаин и ещё четверо футболистов покинули «Челси»

Чемпионат04:40

Пять футболистов покинули «Челси»

Матч ТВ04:11

Кэйхилл, Эдуарду и Игуаин официально покинули «Челси»

Sports.ru05:14
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
Общество

Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора

Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Более 60 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле

Число раненных в результате мощного взрыва, прогремевшего в афганской столице в понедельник утром, достигло 65 человек, сообщил глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр в своем твиттере.
Обновлено в 02:19
Политика

ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о плагиате в диссертациях

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проигнорировал представителей Российской академии наук (РАН), которые собирались сделать доклад о плагиате в диссертации профессора МГУТУ Юлии Аношиной.
Обновлено в 06:52
Политика

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление нового секретаря СНБО Данилюка, который заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского реальна.
Обновлено в 06:15
Политика

Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию

Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.
Обновлено вчера в 15:19
Футбол

Фанаты ЦСКА отменили бойкот на посещение матчей на Кавказе

Instagram-аккаунт фанатов ЦСКА Red-Blue World сообщил об отмене бойкота на посещение матчей армейцев на Кавказе.
Обновлено в 07:04
Общество

Пресс-секретаря Ural Music Night уволили

Обновлено в 05:26
Происшествия

Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи

Обновлено в 07:14
Происшествия

Двое пострадавших при взрыве газа в ЯНАО находятся в реанимации

Двое из шести пострадавших при взрыве газа на стройплощадке в Ямало-Ненецком автономном округе находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.
Обновлено в 06:58
Общество

Калужские семьи могут накопить на квартиру быстрее, чем год назад

Замыкает рейтинг Севастополь, где среднестатистической семье с одним ребёнком копить на квартиру придётся более 11 лет.
Обновлено в 07:15
Энергетика

В России может снова подорожать бензин

Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 09:49
Политика

В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Здоровье

Москвичам планируют открыть доступ к электронным медицинским картам

Власти Москвы намерены внедрить в городе новые цифровые сервисы в сфере здравоохранения, среди которых доступ к электронной медицинской карте и создание плана вакцинации детей.
Обновлено в 03:44
Финансы

Индекс МосБиржи обновил максимум до 2800 пунктов

Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
Обновлено в 06:24
Политика

Организаторы саммита G20 включили Курилы в состав Японии

Организаторы саммита «большой двадцатки», прошедшего в Осаке, подготовили видеоролик, на котором карта Японии включает в себя российские острова японкой гряды.
Обновлено в 02:47
Политика

Глава СНБО Украины не видит смысла в визовом режиме с Россией

Украине нет необходимости вводить визовый режим с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк 1 июня в интервью изданию «Левый берег».
Обновлено в 06:59
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Обновлено в 04:39
Путешествия

В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах

В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетной атаки Израиля на Дамаск

Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска, в результате которого погибли три взрослых и один ребенок.
Обновлено в 05:58
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Под Псковом в ДТП с тепловозом пострадали шесть человек

В результате происшествия пострадали шесть человек: водитель грузовика и пять человек, которые находились внутри локомотива поезда.
Обновлено в 07:14
Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Фонд Дятлова попросил СК возобновить расследование гибели группы

Обновлено в 06:26
Политика

Зеленский попросил привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра страны Владимира Гройсмана привлечь главу МИД Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за то, что он не согласовал ответ на ноту МИД России о статусе задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 07:26
Политика

Медведев отметил дефицит доверия к «Единой России»

Премьер-министр заявил, что партия ощущает серьезный дефицит доверия электората, так как людям часто кажется, что к их мнению никто не прислушивается, а тех реальных перемен, которые происходят в стране, недостаточно.
Обновлено вчера в 23:53
Футбол

Трансферы недели: «Зенит» лишили усиления, Глушаков нашел команду

Обновлено в 06:13
Армия и оружие

В США предрекли России проблемы с призывниками

Американский исследовательский центр RAND опубликовал прогноз, в котором указано, что армия России ближе к 2024 году из-за демографических проблем столкнется с трудностями при наборе призывников.
Обновлено в 05:31
Политика

Иран сообщил об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Исламская республика не будет противодействовать продлению договорённостей о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, однако он констатировал приближающуюся гибель альянса из-за того, что мандатом решений в организации фактически обладает Россия и Саудовская Аравия.
Обновлено в 01:58
Космос

РФ подготовит первых в истории индийских космонавтов

Российская Федерация проведет подготовку астронавтов из Индии, которые совершат свой первый в истории страны полет на космическую орбиту.
Обновлено в 07:18
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Гари Кэхилл
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник. Кэхилл начинал играть в футбол в любительской команде «Дронфилд Таун», в 13 лет перевёлся в академию «Астон Виллы». В 18 лет он получил возможность дебютировать на профессиональном уровне, выступая на правах аренды за «Бернли», где ему за неполный сезон удалось получить звание лучшего игрока команды. В 2005-2007 годах Кэхилл нерегулярно играл за основной состав «Астон Виллы», но закрепиться в нём не сумел. Осенью 2007 года он играл в аренде за «Шеффилд Юнайтед». В январе 2008 года Кэхилл перешёл в «Болтон Уондерерс», где вскоре стал одним из ключевых игроков. После четырёх лет в «Болтоне» он перешёл в лондонский «Челси», где также стал играть важную роль...
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Гонсало Игуаин
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус», выступающий за английский «Челси» на правах аренды. Выступал за национальную сборную Аргентины, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата мира 2014 года.
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