Футбол
«Челси» сообщил об уходе Гонсало ИгуаинаИзвестия 06:29
Лондонский ФК «Челси» официально объявил об уходе из команды пятерых футболистов, включая аргентинского игрока Гонсало Игуаина. Об этом 1 июля сообщается на сайте команды.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
Общество
Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора
Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Более 60 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле
Число раненных в результате мощного взрыва, прогремевшего в афганской столице в понедельник утром, достигло 65 человек, сообщил глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр в своем твиттере.
Обновлено в 02:19
Политика
ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о плагиате в диссертациях
Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проигнорировал представителей Российской академии наук (РАН), которые собирались сделать доклад о плагиате в диссертации профессора МГУТУ Юлии Аношиной.
Обновлено в 06:52
Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление нового секретаря СНБО Данилюка, который заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского реальна.
Обновлено в 06:15
Политика
Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию
Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.
Обновлено вчера в 15:19
Футбол
Фанаты ЦСКА отменили бойкот на посещение матчей на Кавказе
Instagram-аккаунт фанатов ЦСКА Red-Blue World сообщил об отмене бойкота на посещение матчей армейцев на Кавказе.
Обновлено в 07:04
Общество
Пресс-секретаря Ural Music Night уволили
Обновлено в 05:26
Происшествия
Двое пострадавших при взрыве газа в ЯНАО находятся в реанимации
Двое из шести пострадавших при взрыве газа на стройплощадке в Ямало-Ненецком автономном округе находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.
Обновлено в 06:58
Общество
Калужские семьи могут накопить на квартиру быстрее, чем год назад
Замыкает рейтинг Севастополь, где среднестатистической семье с одним ребёнком копить на квартиру придётся более 11 лет.
Обновлено в 07:15
Энергетика
В России может снова подорожать бензин
Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 09:49
Политика
В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Здоровье
Москвичам планируют открыть доступ к электронным медицинским картам
Власти Москвы намерены внедрить в городе новые цифровые сервисы в сфере здравоохранения, среди которых доступ к электронной медицинской карте и создание плана вакцинации детей.
Обновлено в 03:44
Финансы
Индекс МосБиржи обновил максимум до 2800 пунктов
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
Обновлено в 06:24
Политика
Организаторы саммита G20 включили Курилы в состав Японии
Организаторы саммита «большой двадцатки», прошедшего в Осаке, подготовили видеоролик, на котором карта Японии включает в себя российские острова японкой гряды.
Обновлено в 02:47
Политика
Глава СНБО Украины не видит смысла в визовом режиме с Россией
Украине нет необходимости вводить визовый режим с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк 1 июня в интервью изданию «Левый берег».
Обновлено в 06:59
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Обновлено в 04:39
Путешествия
В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах
В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки Израиля на Дамаск
Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска, в результате которого погибли три взрослых и один ребенок.
Обновлено в 05:58
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Под Псковом в ДТП с тепловозом пострадали шесть человек
В результате происшествия пострадали шесть человек: водитель грузовика и пять человек, которые находились внутри локомотива поезда.
Обновлено в 07:14
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Политика
Зеленский попросил привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности
Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра страны Владимира Гройсмана привлечь главу МИД Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за то, что он не согласовал ответ на ноту МИД России о статусе задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 07:26
Политика
Медведев отметил дефицит доверия к «Единой России»
Премьер-министр заявил, что партия ощущает серьезный дефицит доверия электората, так как людям часто кажется, что к их мнению никто не прислушивается, а тех реальных перемен, которые происходят в стране, недостаточно.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
В США предрекли России проблемы с призывниками
Американский исследовательский центр RAND опубликовал прогноз, в котором указано, что армия России ближе к 2024 году из-за демографических проблем столкнется с трудностями при наборе призывников.
Обновлено в 05:31
Политика
Иран сообщил об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Исламская республика не будет противодействовать продлению договорённостей о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, однако он констатировал приближающуюся гибель альянса из-за того, что мандатом решений в организации фактически обладает Россия и Саудовская Аравия.
Обновлено в 01:58
Космос
РФ подготовит первых в истории индийских космонавтов
Российская Федерация проведет подготовку астронавтов из Индии, которые совершат свой первый в истории страны полет на космическую орбиту.
Обновлено в 07:18