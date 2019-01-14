Футбол

«Челси» договорился об аренде ИгуаинаSoccer.ru 01:01

Ювентус — Милан
1 – 0
Матч завершён
Суперкубок Италии, Финал, вчера
Джидда, Стадион Короля Абдуллы
21′
Хакан Чалханоглу
Алекс Сандро
26′
Миралем Пьянич
44′
45′+2′
Самуэль Кастильехо
Криштиану Роналду
61′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
65′
70′
Самуэль Кастильехо
Гонсало Игуаин
71′
Лукас Пакета
Фабио Борини
74′
Франк Кессиэ
75′
Алессио Романьоли
79′
Патрик Кутроне
Андреа Конти
82′
Давиде Калабрия
Родриго Бентанкур
Федерико Бернардески
86′
87′
Рикардо Родригес
Дуглас Коста
Сами Хедира
89′
Пауло Дибала
90′+4′
"Челси" договорился с "Ювентусом" об аренде нападающего Гонсало Игуаина, который сейчас выступает за "Милан".
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Аргентинский футболист, нападающий клуба «Милан». Игрок национальной сборной Аргентины. Вице-чемпион мира 2014 года.
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