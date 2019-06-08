Футбол
«Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус»Soccer.ru 02:52
Руководство «Челси» приняло решение отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус». Сообщается, что наставник возглавит туринский клуб уже на следующей неделе. Лондонцы не планировали увольнять специалиста, но тот захотел вернуться в Италию.
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Сарри на следующей неделе собирается подписать трехлетний контракт с «Ювентусом»
Sport24.ruвчера в 18:47
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:10, Ашберн
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