Футбол
«Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус»Soccer.ru 02:52
Руководство «Челси» приняло решение отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус». Сообщается, что наставник возглавит туринский клуб уже на следующей неделе. Лондонцы не планировали увольнять специалиста, но тот захотел вернуться в Италию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сарри на следующей неделе собирается подписать трехлетний контракт с «Ювентусом»
Sport24.ruвчера в 18:47
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:39, Ашберн
Политика
Рогозин отказался приглашать на работу в «Роскосмос» Илона Маска
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил, почему не стал бы приглашать на работу в госкорпорацию основателя SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Журналисту «Медузы» Голунову предъявили обвинение
Журналисту «Медузы» Ивану Голунову, ранее задержанному в Москве, официально предъявлено обвинение.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала трогательное фото с мужем и сыном
Сегодня Настасья опубликовала трогательное фото с мужем и сыном, которое всего за несколько часов спровоцировало ажиотаж среди ее подписчиков.
Обновлено в 09:28
Космос
NASA открывает МКС для туристов
Обновлено в 09:13
Футбол
Тренера сборной Черногории по футболу уволили за бойкот матча с Косово
Футбольная ассоциация Черногории объявила на официальной сайте об отставке главного тренера сборной Любиши Тумбаковича.
Обновлено в 04:46
Политика
Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Москве задержали журналистов, вышедших на пикет в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в больницу
Журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного накануне в Москве, доставили в 71-ю городскую клиническую больницу, рассказали РИА Новости в справочной службе лечебного учреждения.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
В США прокомментировали инцидент с российским военным кораблем
Действия российских военнослужащих в Восточно-Китайском море были якобы непрофессиональными и поставили под угрозу безопасность экипажа американского корабля, об этом 7 июня сообщает Reuters со ссылкой на заявление 7-го флота ВМС.
Обновлено вчера в 08:04
Шоу-бизнес
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Авто
«Мерседес» 1956 года продали за 1 234 567 долларов
Первым покупателем в 1956 году был Джордж Стернер из города Йорк в Пенсильвании; вторым, с 1978 по 2013 годы - компания Dr. Falk & Son из Нью-Кенсингтона той же Пенсильвании; затем «Мерседес» уехал греться в Калифорнию.
Обновлено в 08:30
Футбол
Шувалов рассказал о планах превращения футбольного ЦСКА в «суперклуб»
Госкорпорация ВЭБ намерена превратить футбольный клуб ЦСКА в «суперклуб», рассказал RNS глава ВЭБа Игорь Шувалов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 06:50
Политика
Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ
Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.
Обновлено в 08:55
Общество
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье
Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе
Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Здоровье
Онищенко оценил шансы семьи Алибасова на победу в суде
Ранее продюсер попал в больницу с отравлением средством для прочистки труб Роспотребнадзор может выдать предписания для изменения упаковки средства для прочистки труб, которым отравился продюсер Бари Алибасов, однако судебная перспектива иска к производителю находится под вопросом, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Обновлено в 06:12
Спорт
Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Члены ОНК Москвы проверили условия содержания журналиста Голунова
Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили утром в субботу, 8 июня, задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в изоляторе временного содержания Западного административного округа.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Литовский катер со свадьбой на борту нарушил границу России
Служба охраны государственной границы Литвы расследует инцидент, во время которого местный прогулочный катер нарушил в Куршском заливе морскую границу России.
Обновлено в 07:12
Политика
Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Армия и оружие
Российские военные отступили в Сирии
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
На Кубани легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Обновлено в 05:46
Музыка
Загитова продемонстрировала выступление под новую песню
Олимпийская чемпионка Алина Загитова продемонстрировала фрагмент программы под музыку, которую фигуристка выбрала на новый сезон.
Обновлено в 02:30
Политика
Встреча G20 по торговле и цифровой экономике открылась в Японии
Россию представляют глава Минэкономразвития Максим Орешкин и министр цифрового развития РФ Константин Носков Министерская встреча G20 по вопросам торговли и цифровой экономики открылась 8 июня в японской префектуре Ибараки.
Обновлено в 03:50
Экономика
В Минздраве сообщили о снижении смертности среди трудоспособных мужчин
В России сократилась смертность мужчин трудоспособного возраста. За последние шесть лет этот показатель снизился примерно на 18%.
Обновлено в 09:08