Футбол

«Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус»Soccer.ru 02:52

Руководство «Челси» приняло решение отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус». Сообщается, что наставник возглавит туринский клуб уже на следующей неделе. Лондонцы не планировали увольнять специалиста, но тот захотел вернуться в Италию.
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СМИ: Сарри возглавит «Ювентус» на следующей неделе

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СМИ: «Челси» отпустит Сарри в «Ювентус» на следующей неделе

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Сарри на следующей неделе собирается подписать трехлетний контракт с «Ювентусом»

Sport24.ruвчера в 18:47

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The Guardian: Сарри на следующей неделе подпишет трехлетний контракт с «Ювентусом»

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Сарри возглавит «Ювентус» на следующей неделе

Sports.ru02:35

СМИ: контракт Сарри с «Ювентусом» будет рассчитан на 3 года

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Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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