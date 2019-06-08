Футбол

«Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус»Soccer.ru 02:52

Руководство «Челси» приняло решение отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус». Сообщается, что наставник возглавит туринский клуб уже на следующей неделе. Лондонцы не планировали увольнять специалиста, но тот захотел вернуться в Италию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Ювентус» объявит о назначении Сарри 10 июня

Матч ТВ11:11

Сарри — фанату: «Ювентус»? Если «Челси» отпустит… Надо подождать до понедельника

Чемпионат11:54

Сарри на следующей неделе собирается подписать трехлетний контракт с «Ювентусом»

Sport24.ruвчера в 18:47

Сарри о работе в «Ювентусе»: «Если „Челси“ отпустит меня. Надо подождать до понедельника»

Sports.ru12:10

Болельщик встретил Сарри в Италии и спросил о «Ювентусе». Тренер сказал подождать до понедельника

Бомбардир.ру12:37

СМИ: Сарри возглавит «Ювентус» на следующей неделе

Советский спорт03:38

«Ждите понедельника». Сарри - о возможном назначении в «Ювентус»

Спорт-Экспресс11:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:48, Ашберн
Экономика

Озвучены причины снижения рождаемости в России

Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
Обновлено в 11:30
Спорт

Мужская сборная России по волейболу разгромила США в Лиге наций

Предварительный этап Лиги наций завершится 30 июня.
Обновлено в 11:31
Политика

Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Политика

Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду

Парламент Молдавии утвердил состав правительства во главе с Майей Санду. За это решение проголосовал 61 депутат из 101.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США

Обновлено в 10:34
Происшествия

Следствие попросило суд арестовать журналиста Голунова

В Москве Никулинский суд получил ходатайство об аресте журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 11:14
Политика

Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото

США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В Склифе сообщили о состоянии Алибасова

Как сообщил представитель НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние Алибасова по-прежнему остается тяжелым.
Обновлено в 05:38
Общество

В Кремле уверены, что проекты победителей конкурса «Моя страна - моя Россия» реализуют

"От имени администрации президента выражаю всем благодарность и уверенность в том, что те идеи и проекты, которые вы предлагаете, будут реализованы и будут работать на благо нашей страны", - заключил Магомедов.
Обновлено в 10:13
Политика

МИД отреагировал на слушания по делу Украины против России

Россия надеется, что Международный суд ООН отклонит обвинения Украины в нарушении российским государством двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.
Обновлено в 12:41
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено в 11:30
Происшествия

26 человек отравились в Дзержинске на свадьбе

Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Мадонна скопировала идею для клипа у Светланы Лободы

Звезд российского шоу-бизнеса часто критикуют за плагиат идей западных исполнителей. Но бывают и противоположные ситуации.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Врачи не нашли серьезных травм у журналиста Голунова

Врачи провели медицинское обследование корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, не обнаружили у него серьезных травм и готовы отпустить его.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

Обновлено в 09:58
Армия и оружие

В Сирии ликвидирован воевавший в Донбассе террорист из Украины

Украинский боевик из Крыма под псевдонимом Абдуль-Ильгиз аль-Керим был уничтожен в Сирии после обстрела колонны террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» неизвестными лицами.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Полиция разогнала водометами акцию «желтых жилетов» в Монпелье

Обновлено в 12:33
Происшествия

В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Щелковском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой

Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 11:49
Общество

Прохоров пришел на VIP‐вечеринку ПМЭФ в спортивных штанах

Миллиардер Михаил Прохоров пришел в спортивных штанах на свою VIP-вечеринку после второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 05:35
Футбол

Россия — Сан-Марино 4:0 (Перерыв)

Артем Дзюба и Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 11:15
Наука

Ученые назвали напиток, полезный для сердца

Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Политика

Санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС

Глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард выразила сожаление по поводу введения ограничительных мер в отношении Крыма.
Обновлено в 08:03
Политика

В рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашения на 3,1 трлн рублей

В ходе Петербургского международного экономического форума — 2019 заключено 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Пермские журналисты вновь вышли на пикет в поддержку Ивана Голунова

Обновлено в 01:23
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Политика

Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 08:33
Общество

В Минпросвещения назвали слова проректора РАНХиГС об учителях лицемерными

Статс-секретарь, замминистра просвещения Павел Зенькович раскритиковал слова проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ивана Федотова о том, что учителя это "серая масса закомплексованных неудачников".
Обновлено в 10:55
Игры

EA представила обложку Star Wars Jedi: Fallen Order

Послезавтра состоится мировая премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order, поэтому EA и Respawn начинают потихоньку подогревать интерес к демонстрации — сегодня разработчики представили обложку и основной постер сюжетного боевика.
Обновлено 06 июня в 11:14
Происшествия

Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль

Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.
Обновлено в 09:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное