«Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус»Soccer.ru 02:52

Руководство «Челси» приняло решение отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус». Сообщается, что наставник возглавит туринский клуб уже на следующей неделе. Лондонцы не планировали увольнять специалиста, но тот захотел вернуться в Италию.

Экономика Озвучены причины снижения рождаемости в России Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.

Политика Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.

Политика Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду Парламент Молдавии утвердил состав правительства во главе с Майей Санду. За это решение проголосовал 61 депутат из 101.

Происшествия Следствие попросило суд арестовать журналиста Голунова В Москве Никулинский суд получил ходатайство об аресте журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.

Политика Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.

Происшествия В Склифе сообщили о состоянии Алибасова Как сообщил представитель НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние Алибасова по-прежнему остается тяжелым.

Общество В Кремле уверены, что проекты победителей конкурса «Моя страна - моя Россия» реализуют "От имени администрации президента выражаю всем благодарность и уверенность в том, что те идеи и проекты, которые вы предлагаете, будут реализованы и будут работать на благо нашей страны", - заключил Магомедов.

Политика МИД отреагировал на слушания по делу Украины против России Россия надеется, что Международный суд ООН отклонит обвинения Украины в нарушении российским государством двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Шоу-бизнес Мадонна скопировала идею для клипа у Светланы Лободы Звезд российского шоу-бизнеса часто критикуют за плагиат идей западных исполнителей. Но бывают и противоположные ситуации.

Происшествия Врачи не нашли серьезных травм у журналиста Голунова Врачи провели медицинское обследование корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, не обнаружили у него серьезных травм и готовы отпустить его.

Армия и оружие В Сирии ликвидирован воевавший в Донбассе террорист из Украины Украинский боевик из Крыма под псевдонимом Абдуль-Ильгиз аль-Керим был уничтожен в Сирии после обстрела колонны террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» неизвестными лицами.

Происшествия В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Щелковском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Происшествия В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.

Общество Прохоров пришел на VIP‐вечеринку ПМЭФ в спортивных штанах Миллиардер Михаил Прохоров пришел в спортивных штанах на свою VIP-вечеринку после второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Футбол Россия — Сан-Марино 4:0 (Перерыв) Артем Дзюба и Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Наука Ученые назвали напиток, полезный для сердца Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Политика Санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС Глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард выразила сожаление по поводу введения ограничительных мер в отношении Крыма.

Политика В рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашения на 3,1 трлн рублей В ходе Петербургского международного экономического форума — 2019 заключено 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей.

Общество Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.

Политика Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.

Общество В Минпросвещения назвали слова проректора РАНХиГС об учителях лицемерными Статс-секретарь, замминистра просвещения Павел Зенькович раскритиковал слова проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ивана Федотова о том, что учителя это "серая масса закомплексованных неудачников".

Игры EA представила обложку Star Wars Jedi: Fallen Order Послезавтра состоится мировая премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order, поэтому EA и Respawn начинают потихоньку подогревать интерес к демонстрации — сегодня разработчики представили обложку и основной постер сюжетного боевика.