Футбол
«Челси» согласился отпустить Сарри в ИталиюГазета.Ru 16:11
Руководство лондонского "Челси" разрешило главному тренеру команды Маурицио Сарри покинуть клуб, сообщает "Советский спорт". По информации журналиста Sportitalia Альфредо Педулы, специалист может возглавить туринский "Ювентус". Сарри возглавил "Челси" летом 2018 года.
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Происшествия
Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницы
Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков отрицает свою вину в убийстве замглавы районной Общественной палаты Евгении Исаенковой, но на жертве и ее вещах обнаружены потожировые следы подозреваемого.
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Политика
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Национальный и внутрисетевой роуминг отменены в России с 1 июня на законодательном уровне, что, в частности, позволит гражданам не платить за входящие звонки при поездках по стране.
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Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.
Обновлено в 14:34
Происшествия
При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек
Жертвами стрельбы в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния стали 11 человек.
Обновлено в 19:12
Общество
Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России
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Обновлено в 19:42
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Гаджеты
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Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
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Экономика
На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу
Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
Культура
Памятник Пушкину появится в Шереметьево
Памятник А. С. Пушкину, чье имя присвоено аэропорту Шереметьево, откроют в воздушной гавани 5 июня.
Обновлено в 08:18
Кино
Джессика Честейн и Джеймс Макэвой - про «Люди Икс: Тёмный Феникс»
История о Тёмном Фениксе была частично рассказана в «Последней битве», третьем фильме о Людях Икс.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности
Летевший из Перу в Аргентину самолет попал в турбулентность, передает РИА Новости со ссылкой на портал Infobae.
Обновлено в 15:40
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Футбол
«Манчестер Сити» не собирается расставаться с Гюндоганом
«Манчестер Сити» не планирует расставаться с Илкаем Гюндоганом предстоящим летом.
Обновлено в 13:43
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Общество
Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.
Обновлено в 11:00
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Происшествия
«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево
Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Болгарии три ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских
В Болгарии три ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских на стадионе в городе Силистра. Об этом 31 мая сообщил портал Novinite.
Обновлено в 15:39
Политика
Болтон заявил, что США поддерживают выход Великобритании из ЕС
Вашингтон солидарен с народом Великобритании и поддерживает выход страны из Евросоюза, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Владимира Кузьмина с днем рождения
Алла Пугачева на своей странице Instagram поздравила Владимира Кузьмина с днем рождения. Примадонна опубликовала архивный снимок певца.
Обновлено в 08:49
Политика
Трамп объявит о своем выдвижении на второй срок 18 июня
Американский лидер Дональд Трамп намерен объявить о выдвижении своей кандидатуры в президенты США на второй срок 18 июня.
Обновлено в 17:50
Происшествия
В Подмосковье на крыше электрички найдено тело подростка
Обновлено в 15:26
Футбол
«Интер» заинтересован в 19-летнем хавбеке «Фенербахче»
Предполагается, что 19-летний македонец в ближайшие дни отправится в Милан для заключения контракта после того, как президент турецкого клуба Али Кок одобрит сделку.
Обновлено в 18:56
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Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
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