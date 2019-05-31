«Челси» согласился отпустить Сарри в ИталиюГазета.Ru 16:11

Руководство лондонского "Челси" разрешило главному тренеру команды Маурицио Сарри покинуть клуб, сообщает "Советский спорт". По информации журналиста Sportitalia Альфредо Педулы, специалист может возглавить туринский "Ювентус". Сарри возглавил "Челси" летом 2018 года.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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