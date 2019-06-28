Футбол

«Челси» снова отказал «Баварии» в продаже Хадсона-ОдоиМатч ТВ вчера в 12:53

3 фото
Сообщается, что боссы синих отклонили очередное предложение мюнхенцев о покупке 18-летнего игрока. Действующие чемпионы Германии предлагали за английского хавбека 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне Хадсон-Одои провел за лондонцев 21 матч, в которых забил четыре гола.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои в «Баварию» за €25 млн

Sport24.ruвчера в 12:21

«Челси» отклонил предложение «Баварии» по трансферу Хадсон-Одои

Спорт-Экспрессвчера в 10:55

«Челси» не стал продавать Хадсона Одои

Sport.ruвчера в 13:13

«Челси» снова отказал «Баварии» в продаже Хадсона-Одои

Матч ТВвчера в 12:53

«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои «Баварии» за € 25 млн

Чемпионатвчера в 12:44

«Челси» отклонил четвертое предложение «Баварии» о покупке Хадсона-Одои

Советский спортвчера в 11:52

Хадсон-Одой не станет игроком «Баварии»

Евро-футбол.ру27 июня в 16:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
Шоу-бизнес

«Я ещё детей хочу рожать!» – 65-летняя Успенская «взорвала» Сеть своим заявлением

Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

ЧП в Иркутской области: людей спасают из зоны затопления

Всего в области подтоплено около четырех тысяч домов, в которых проживает девять тысяч человек.
Обновлено вчера в 22:22
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Обновлено вчера в 13:08
Политика

Климкина в Раде назвали «позором украинской дипломатии»

Скорик назвал Климкина позором украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Путин и Трамп обсудили украинских моряков

Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие

В РАН оценили информацию о подготовке Литвы к войне с РФ

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов проанализировал появление в издании The National Interest статьи о том, что Литва якобы готовится к войне с Россией.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner

Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено вчера в 08:46
Общество

Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга

Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 03:44
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ

Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия

В жилом доме во Владимирской области взорвался газ

Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест

Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным

Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

В России ужесточили наказания для пьяных водителей

За ДТП с погибшим водитель может получить до 12 лет тюрьмы, это на 7 лет больше, чем раньше.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Движение поездов по направлению Москва-Петербург восстановлено

Обновлено вчера в 12:43
Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено вчера в 17:41
Авто

В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре

С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

Глава МВД Грузии заявил, что Гаврилова не пустят в страну

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который ранее выразил желание снова посетить страну, не пропустят на границе.
Обновлено вчера в 11:43
Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

Обновлено вчера в 10:58
Экономика

С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому

С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Происшествия

Интерпол задержал петербургского бизнесмена в Испании

Петербургский предприниматель Марсель Магдеев, обвиняемый в незаконных финансовых операциях, не смог скрыться и обезопасить себя в Испании.
Обновлено вчера в 14:06
Космос

Таяние ледников в Азии создаст угрозу существования Индии, Пакистана, Китая

Ученые смоделировали примерные последствия и пришли к шокирующим выводам — таяние снегов и ледников на этих горных вершинах может привести к кризису и продовольственной и водной безопасности в Индии, Китае, Пакистане и ряде других стран мира.
Обновлено 27 июня в 01:56
Здоровье

Минздрав указал на препятствия в трансплантации костного мозга в РФ

Отсутствие единого федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в России затрудняет трансплантацию соответствующих тканей и клеток онкологическим больным, заявили в пресс-службе Минздрава России, 29 июня сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:25
Авто

Купеобразный кроссовер Lada Vesta представили на рендерах

В результате купеобразный кроссовер Lada Vesta представили на рендерах, где показали машину с фирменным Х-стилем.
Обновлено вчера в 14:54
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом

Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

Путин и Эрдоган отметили рост товарооборота между РФ и Турцией

Президент России обратил внимание и на рост туристических потоков между двумя странами.
Обновлено вчера в 23:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное