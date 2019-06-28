Футбол
«Челси» снова отказал «Баварии» в продаже Хадсона-ОдоиМатч ТВ вчера в 12:53
Сообщается, что боссы синих отклонили очередное предложение мюнхенцев о покупке 18-летнего игрока. Действующие чемпионы Германии предлагали за английского хавбека 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне Хадсон-Одои провел за лондонцев 21 матч, в которых забил четыре гола.
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Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.
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Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест
Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным
Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
В России ужесточили наказания для пьяных водителей
За ДТП с погибшим водитель может получить до 12 лет тюрьмы, это на 7 лет больше, чем раньше.
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Обновлено вчера в 15:54
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Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено вчера в 17:41
Авто
В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре
С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Глава МВД Грузии заявил, что Гаврилова не пустят в страну
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который ранее выразил желание снова посетить страну, не пропустят на границе.
Обновлено вчера в 11:43
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Экономика
С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому
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Происшествия
Интерпол задержал петербургского бизнесмена в Испании
Петербургский предприниматель Марсель Магдеев, обвиняемый в незаконных финансовых операциях, не смог скрыться и обезопасить себя в Испании.
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Таяние ледников в Азии создаст угрозу существования Индии, Пакистана, Китая
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Здоровье
Минздрав указал на препятствия в трансплантации костного мозга в РФ
Отсутствие единого федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в России затрудняет трансплантацию соответствующих тканей и клеток онкологическим больным, заявили в пресс-службе Минздрава России, 29 июня сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:25
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Купеобразный кроссовер Lada Vesta представили на рендерах
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