Футбол

«Челси» снизил запрашиваемую у «Реала» сумму за АзараProstoProSport 09:27

Ранее «Челси» требовал за Азара около 116 млн евро, но теперь цена на форварда была снижена до 103-105 млн. «Реал» по-прежнему считает эту сумму завышенной и готов заплатить за 28-летнего футболиста 80-90 млн. Азар перешел в «Челси» летом 2012 года из «Лилля».
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Источник: «Реал» и «Челси» достигли соглашения по трансферу Азара

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Суд изучает видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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