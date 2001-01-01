«Челси» снизил запрашиваемую у «Реала» сумму за АзараProstoProSport 09:27

Ранее «Челси» требовал за Азара около 116 млн евро, но теперь цена на форварда была снижена до 103-105 млн. «Реал» по-прежнему считает эту сумму завышенной и готов заплатить за 28-летнего футболиста 80-90 млн. Азар перешел в «Челси» летом 2012 года из «Лилля».

«Челси» снизил запрашиваемую у «Реала» сумму за Азара

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