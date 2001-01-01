Футбол

«Челси» снизил требования по АзаруSport.ru 07:14

Ранее "Челси" собирался продать бельгийского форварда не менее чем за 116 миллионов евро, сейчас же лондонцы снизили планку до 105 миллионов евро. "Челси" может возглавит экс-наставник "Рубина" "Реал" при этом не собирается платить более 90 миллионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Азар близок к переходу в «Реал»

Матч ТВ08:42

Источник: «Реал» и «Челси» достигли соглашения по трансферу Азара

Спорт-Экспресс12:23

Источник: переход Азара в «Реал» будет согласован в ближайшие дни

Чемпионат12:08

СМИ: В ближайшие дни «Реал» согласует трансфер Азара

Советский спорт13:46

СМИ анонсировали переход капитана сборной Бельгии в «Реал»

РБК06:00

«Челси» существенно снизил ценник на своего лидера. Им интересуется «Реал»

Sport.ru09:29

«Реалу» интересны Эриксен, де Лигт, ван де Бек и Милинкович-Савич

Sports.ru07:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
Наука

Ученые рассказали о пользе собак для здоровья их хозяев

Обновлено в 18:41
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено в 11:14
Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Общество

Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы

Обновлено в 09:30
Здоровье

Специалисты рассказали, как обрести плоский живот за месяц

Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Футбол

Определились полуфиналисты Лиги Европы

Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:58
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
Обновлено в 02:45
Игры

XIII возвращается — Sony анонсировала ремейк культового шутера

Sony неожиданно анонсировала ремейк оригинального XIII, выпущенного в 2003 году компанией Ubisoft.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес

На вдову Марьянова подали в суд

На Ксению Бик подал в суд загадочный однофамилец. Вдова Дмитрия Марьянова выступит ответчиком в деле о наследстве актера.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга

«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено в 14:53
Общество

В ЦПК анонсировали новый набор в отряд космонавтов в 2019 году

Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина в этом году объявит новый набор в свой отряд, сообщил ТАСС начальник ЦПК Павел Власов.
Обновлено в 18:01
Армия и оружие

В первом полете у Ил-112В отказала автоматика

Первый полет российского легкого транспортного самолета Ил-112В сопровождался отказом автоматики, сообщил Aviation Explorer главный конструктор «Ил» Николай Таликов.
Обновлено в 17:15
Космос

«Чёрная планета закрыла Солнце»: Затмение светила Нибиру было снято на видео

В сеть попало видео, на котором запечатлено чёрное небесное тело, перекрывшее собой Солнце.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Национализация украинского Приватбанка признана незаконной

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бизнесмена Игоря Коломойского и признал незаконной национализацию украинского Приватбанка.
Обновлено в 10:48
Политика

Зеленский представил членов своей команды

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил членов своей команды и рассказал, какие должности они займут в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено в 15:28
Общество

Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет

Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено вчера в 10:04
Авто

Внедорожная версия УАЗ «Буханка» поступила в продажу

Новая модификация бюджетного грузовичка УАЗ «Буханка», получившая название «Комби Трофи», стала доступна у дилеров Ульяновского автозавода.
Обновлено вчера в 02:44
Музыка

Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено в 03:16
Политика

Кравчук оценил возможность «полномасштабной войны» Украины с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что опасности "широкомасштабной российской агрессии" не существует.
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес

Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой

29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Крыша дома на Радищева рухнула в квартиру

В доме № 32 по улице Радищева из-за обрушения кровли пострадала четырехкомнатная квартира, находящаяся на четвертом этаже здания.
Обновлено в 14:56
Культура

Константин Богомолов снимет продолжение сериала «Содержанки»

Обновлено в 05:19
Гаджеты

Видео дня: смартфон Meizu 16s демонстрирует скорость работы и оптимизацию оболочки

Смартфон Meizu 16s, который точно представят 23 апреля, засветился на видео.
Обновлено в 16:23
Происшествия

В московской редакции «Росбалта» прошли обыски

Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
Обновлено в 07:35
Футбол

Влашич: «В детстве моим кумиром был Роналдиньо»

Обновлено в 10:25
Футбол

Илья Кутепов успешно прооперирован в римской клинике

Защитник сборной России и московского "Спартака" Илья Кутепов успешно прооперирован хирургами римской клиники.
Обновлено в 16:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное