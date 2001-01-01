Футбол
«Челси» снизил требования по АзаруSport.ru 07:14
Ранее "Челси" собирался продать бельгийского форварда не менее чем за 116 миллионов евро, сейчас же лондонцы снизили планку до 105 миллионов евро. "Челси" может возглавит экс-наставник "Рубина" "Реал" при этом не собирается платить более 90 миллионов.
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Общество
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Армия и оружие
В первом полете у Ил-112В отказала автоматика
Первый полет российского легкого транспортного самолета Ил-112В сопровождался отказом автоматики, сообщил Aviation Explorer главный конструктор «Ил» Николай Таликов.
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«Чёрная планета закрыла Солнце»: Затмение светила Нибиру было снято на видео
В сеть попало видео, на котором запечатлено чёрное небесное тело, перекрывшее собой Солнце.
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Национализация украинского Приватбанка признана незаконной
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Общество
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Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено вчера в 10:04
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Новая модификация бюджетного грузовичка УАЗ «Буханка», получившая название «Комби Трофи», стала доступна у дилеров Ульяновского автозавода.
Обновлено вчера в 02:44
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Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
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Видео дня: смартфон Meizu 16s демонстрирует скорость работы и оптимизацию оболочки
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В московской редакции «Росбалта» прошли обыски
Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
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Защитник сборной России и московского "Спартака" Илья Кутепов успешно прооперирован хирургами римской клиники.
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