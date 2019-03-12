Футбол

«Челси» шокирован возвращением Зидана в «Реал»Евро-футбол.ру 11 марта в 17:57

"Челси" шокирован возвращением Зинедина Зидана на тренерский мостик "Реала", сообщает The Sun. В лондонском клубе понимают, что после возвращения Зидана в "Реал" им будет сложнее удержать в своём составе Эдена Азара. Бельгиец, как известно, давно мечтает надеть футболку мадридского клуба.
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