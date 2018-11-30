Футбол

«Челси» во 2-й раз выиграл 5 из 5 матчей в группе еврокубка
Sports.ru
19:32

Челси — ПАОК
4 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
7′
Евгений Хачериди
Оливье Жиру
27′
Оливье Жиру
37′
46′
Александр Прийович
Амр Уарда
50′
Понтус Вернблум
Гари Кэйхилл
54′
Каллум Хадсон-Одои
60′
Давиде Цаппакоста
Итан Ампаду
63′
Педро Родригес
Виллиан
66′
Оливье Жиру
Альваро Мората
75′
75′
Омар Эль-Каддури
Фернанду Варела
Альваро Мората
78′
79′
Маурисио
Димитриос Пелкас
80′
Димитриос Пелкас
«Челси» разгромил ПАОК (4:0) в матче Лиги Европы. Лондонцы во второй раз в своей истории выиграли пять из 5 матчей в группе еврокубка. Ранее «Челси» удалось подобное в сезоне-2010/11 в Лиге чемпионов под руководством главного тренера Карло Анчелотти.
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