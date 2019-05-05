Футбол
«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на третье место в АПЛRT на русском 10:57
Н'Голо Канте
Рубен Лофтус-Чик
|10′
Рубен Лофтус-Чик
|49′
Давид Луиз
|51′
|67′
Натаниэль Чалоба
Том Клеверли
Гонсало Игуаин
|75′
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
|79′
|83′
Трой Дини
Андре Грэй
|83′
Жерар Деулофеу
Айзек Саксесс
Давид Луиз
Гари Кэйхилл
|89′
|90′
Абдулай Дукуре
|58%
|Владение мячом
|42%
|84%
|Процент точных передач
|74%
|5
|Удары в сторону ворот
|9
|10
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|7
|1
|Офсайды
|3
|6
|Угловые
|6
|9
|Отборы
|7
|6
|Фолы
|11
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
24
Кэйхилл
3
Алонсо
12
Лофтус-Чик
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
18
Жиру
10
Азар
26
Фостер
21
Фемения
15
Кэткарт
6
Мариаппа
25
Холебас
19
Хьюз
8
Клеверли
37
Перейра
16
Дукуре
10
Саксесс
18
Грэй
Уотфорд
Расстановка 4‑4‑2
Победу «Челси» принесли голы Рубена Лофтуса-Чика, Давида Луиса и Гонсало Игуаина. Такой результат позволил лондонской команде опередить «Тоттенхэм Хотспур» и подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 71 очко. «Уотфорд» с 50 очками — десятый.
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