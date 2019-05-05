Футбол

«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на третье место в АПЛRT на русском 10:57

Челси — Уотфорд
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Н'Голо Канте
Рубен Лофтус-Чик
10′
Рубен Лофтус-Чик
49′
Давид Луиз
51′
67′
Натаниэль Чалоба
Том Клеверли
Гонсало Игуаин
75′
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
79′
83′
Трой Дини
Андре Грэй
83′
Жерар Деулофеу
Айзек Саксесс
Давид Луиз
Гари Кэйхилл
89′
90′
Абдулай Дукуре
Победу «Челси» принесли голы Рубена Лофтуса-Чика, Давида Луиса и Гонсало Игуаина. Такой результат позволил лондонской команде опередить «Тоттенхэм Хотспур» и подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 71 очко. «Уотфорд» с 50 очками — десятый.
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