«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на третье место в АПЛRT на русском 10:57

Победу «Челси» принесли голы Рубена Лофтуса-Чика, Давида Луиса и Гонсало Игуаина. Такой результат позволил лондонской команде опередить «Тоттенхэм Хотспур» и подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 71 очко. «Уотфорд» с 50 очками — десятый.

«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на третье место в АПЛ

Хоккей Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Шоу-бизнес Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.

Футбол Болельщики ЦСКА вывесили баннер со словами из песни «Городок» Анжелика Варум на ЦСКА pic.twitter.com / uhsDpzebIX — Александр Рогулев (@ a_rogulev) 5 мая 2019 г.

Шоу-бизнес Ксения Собчак сбежала от Виторгана в Италию с Богомоловым Ксения Собчак проводит время с режиссером Константином Богомоловым в одном из курортных районов Италии.

Политика Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».

Политика Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.

Авто Фотограф «разорвал» Audi R8 на тысячу кусочков Швейцарский фотограф Фабиан Офнер представил свою новую работу из серии «распадающихся» на части автомобилей.

Политика В Госдуме прокомментировали стрельбу депутата из автомата Депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, который устроил стрельбу во дворе одного из жилых кварталов Камышлова Свердловской области, может понести уголовную ответственность.

Политика Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных "Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.

Общество Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.

Армия и оружие Американские дипломаты посетили Донбасс «Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.

ЖКХ Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Политика Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.

Музыка Палестинские обстрелы Израиля не отразились на подготовке Евровидения Организаторы музыкального международного конкурса Евровидение сообщили, что обстрелы юга Израиля со стороны Палестины никак не отразились на графике подготовки к мероприятию.

Политика Делегация из США была растрогана до слёз героизмом Севастополя Председатель Ассоциации гидов-переводчиков Крыма Татьяна Бухарина рассказала о впечатлениях представителей делегации из США от визита в музейный комплекс «35-я береговая батарея» в Севастополе.

Происшествия Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь» Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.

Общество Полиция проверяет кожаную куртку Резника на наркотики Полиция проверит верхнюю одежду попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника на запрещенные вещества.

Политика Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал в разговоре с журналистами, что его команда готовит несколько вариантов ответных мер по отношению к России из-за указа об упрощенном порядке получения гражданства жителями Украины, ДНР и ЛНР.

Политика В Германии назвали Россию сверхдержавой По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».

Музыка Филипп Киркоров собирается взять Ольгу Бузову на «Евровидение» По мнению Киркорова, Ольга Бузова может стать для Филиппа неплохим талисманом.